В Аппарате Кабинета министров Азербайджана новые назначения

5 декабря 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Аппарате Кабинета министров Азербайджана новые кадровые назначения.

Как сообщает в четверг Trend, распоряжением премьер-министра Азербайджана Фахри Яшар оглу Исмаилов назначен помощником премьер-министра.

Другим распоряжением премьер-министра Фейруз Ревайет оглу Мустафаев назначен на должность заведующего отделом строительства, градостроительства и коммунального хозяйства Аппарата Кабмина.

Отметим, что соответствующими распоряжениями премьер-министра Мехман Тагиев назначен заведующим отделом социальных вопросов, а Азер Амирасланов - заведующим экономическим отделом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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