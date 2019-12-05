В Аппарате Кабинета министров Азербайджана новые назначения

БАКУ /Trend/ - В Аппарате Кабинета министров Азербайджана новые кадровые назначения.
Как сообщает в четверг Trend, распоряжением премьер-министра Азербайджана Фахри Яшар оглу Исмаилов назначен помощником премьер-министра.
Другим распоряжением премьер-министра Фейруз Ревайет оглу Мустафаев назначен на должность заведующего отделом строительства, градостроительства и коммунального хозяйства Аппарата Кабмина.
Отметим, что соответствующими распоряжениями премьер-министра Мехман Тагиев назначен заведующим отделом социальных вопросов, а Азер Амирасланов - заведующим экономическим отделом.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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