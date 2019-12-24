В Афганистане откроют три центра ASAN

Баку /Trend/ - ASAN в Афганистане стал трендом, сказал в интервью журналистам директор центра "Службы ASAN" в Афганистане Мохаммед Наим Чамканаи, сообщает во вторник Trend.

Чамканаи сказал, что в Кабуле уже работает "Служба ASAN" и в ближайшее время планируется открыть ещё три таких центра высокого уровня.

Он отметил, что встреча экспертов прошла очень позитивно и процесс внедрения "Службы ASAN" в столице и регионах Афганистана будет продуктивным.

Напомним, сегодня, 24 декабря 2019 года в Баку состоялась встреча экспертов высокого уровня стран, представляющих Международную ассоциацию ASAN - служб по оказанию государственных услуг.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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