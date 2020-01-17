На туристической выставке в Нидерландах пресечена провокация против Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В международном выставочном комплексе Яарбеурс в нидерландском Утрехте, была организована традиционная туристическая выставка, на которой Армению представляли три, а Грузию – восемь туристических компаний, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Сотрудник Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Эмиль Алиев, во время ознакомления с выставкой, обнаружил провокационные, противоречащие принципу территориальной целостности Азербайджана, материалы.

В буклетах армянских туркомпаний а также в промо материалах грузинской компании GroosCom Travel и нидерландской компании Kaukasus Reisen Plus была отражена ошибочная информация об оккупированных территориях Азербайджана. Они закрасили оккупированные азербайджанские территории другим цветом, использовав карты, на которых эти территории были указаны как "Nagorno Krabakh Republic" и "Artsakh".

Провокационные действия спровоцировали спор, и Алиев потребовал, чтобы указаннные материалы немедленно были убраны с выставки. Его требование было встречено серьезным протестом, представители компании даже применили физическую силу против него, пытаясь оттеснить от стендов.

Представители грузинских туркомпаний заявили, что воспользовались этими картами потому, что не смогли найти для выставки другие карты и уберут их, если будет указание руководства выставки.

Эмиль Алиев провел несколько встреч с организаторами выставки, благодаря его усилиям и настойчивости материалы провокационного характера были удалены с выставки. Он заявил организаторам, что до 19 января представители Азербайджана каждый день будут контролировать выставку, настойчиво потребовав, чтобы карты и буклеты с провокационными элементами повторно не использовались.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.