Глава МИД Азербайджана встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом, как передает Trend, написала на своей странице в Twitter глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"В Женеве началась встреча министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорь Поповым от России, Стефаном Висконти от Франции, и Эндрю Шофером от США", - отметила она.

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