ПА ОЧЭС: Прошедшие выборы станут новым импульсом к дальнейшему усилению и развитию Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Эти выборы станут новым импульсом к дальнейшему усилению и развитию Азербайджана.

Об этом сказал на пресс-конференции по итогам парламентских выборов член наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС), турецкий депутат Джемал Озтюрк, сообщает в понедельник Trend.

«В ходе наблюдений ни с какими негативными явлениями не столкнулся. В Азербайджане прошли демократические, справедливые выборы. Поздравляю с этим азербайджанский народ», - сказал он.

Генсек структуры Асаф Гаджиев отметил в свою очередь, что в составе наблюдательной миссии были представители пяти стран-членов организации: "Мы побывали на более чем 10 избирательных участках, и нигде не зафиксировали нарушений».

Член наблюдательной миссии ПА ОЧЭС, российский депутат Максим Шабликин также сказал, что выборы в Азербайджане прошли очень демократично, граждане спокойно и свободно участвовали в выборах.

Отметим, что в парламентских выборах, проведенных 9 февраля в Азербайджане, участвовали 1314 кандидатов.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей.

Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)