Президент Ильхам Алиев в Мюнхене встретился с премьер-министром Кувейта (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Мюнхене встретился с премьер-министром Кувейта Шейхом Сабахом Халид Аль-Хамад Аль- Сабахом.

На встрече было высоко оценено председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, отмечены широкие возможности для сотрудничества между нашими странами в этих рамках.

В ходе беседы была подчеркнута важность расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и Кувейтом и дальнейшей активизации межправительственной комиссии.

На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством между нашими странами в области туризма. Было подчеркнуто значительное увеличение числа туристов, приезжающих из Кувейта в Азербайджан, сообщено, что в скором времени Кувейтские авиалинии начнут осуществлять полеты в Азербайджан.

Во время беседы также было отмечено, что наши страны эффективно сотрудничают в рамках ОПЕК+.