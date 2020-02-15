Президент Ильхам Алиев: В наших планах – обеспечить до 2030 года 30 процентов электроэнергии за счет возобновляемой энергии

БАКУ /Trend/ - В наших планах – обеспечить до 2030 года 30 процентов электроэнергии за счет возобновляемой энергии.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на круглом столе на тему «Энергетическая безопасность» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Между тем, Азербайджан остается очень стабильным поставщиком нефти. С 2006 года, когда был открыт трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, не случилось никаких перебоев, форс-мажорных ситуаций или проблем. С геополитической и технической точек зрения реализовать его было тоже очень сложно, так как он впервые соединял Каспийское и Средиземное моря. Для некоторых стран, в том числе европейских, азербайджанская нефть составляет около 40 процентов их потребления. Поэтому мы будем продолжать оставаться надежным партнером как поставщик нефти. Недавно мы продлили контракт с компанией ВР. До 2050 года у нас будет относительно стабильный производственный профиль", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что поэтому проводятся разведочные работы по новым проектам.



"В настоящее время мы переживаем вторую фазу, если так можно сказать, нефтяного бума. Многие крупные компании возвращаются и привлекаются к новым проектам, это позволит нам не только сохранить, но и повысить производственный профиль.Мы являемся активными членами ОПЕК+. Одна из ее встреч по нашему приглашению состоялась в Баку. Когда в 2016 году в Давосе был задан вопрос «Что можно сделать в связи с ценами на нефть?», я ответил, что было бы хорошо, если основные страны ОПЕК и не-ОПЕК соберутся и договорятся друг с другом. Рад, что это произошло. Думаю, что это должно продолжаться. Считаю, что особенно сейчас, несмотря на все трудности в странах-производителях нефти в связи с ситуацией, связанной с коронавирусом, - господин Бироль представил очень интересную информацию, - учитывая причины падения цен на нефть, а также то, что они могут понизиться и дальше, продолжение сотрудничества ОПЕК+ очень важно. Потому что сегодня у нас ситуация такова, что страны ОПЕК и не-ОПЕК действуют в одной организации. Другой такой организации и сотрудничества у нас нет. Порой не могут прийти к договоренности внутри одной организации. У нас же есть этот уникальный формат, и мы не должны его упустить. В заключение о возобновляемой энергии", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане этому также уделяется большое внимание.



"В наших планах – обеспечить до 2030 года 30 процентов электроэнергии за счет возобновляемой энергии. В январе нынешнего года мы подписали с ведущими компаниями, специализирующимися на возобновляемой энергии, два договора о строительстве станций на 440 мегаватт, работающих на ветряной и солнечной энергий. Эта работа полностью будет осуществлена за счет иностранных инвестиций, в связи с этим у нас есть дополнительно по меньшей мере 5 предложений. Наша страна богата нефтью, газом, солнцем, ветром. Несколько станций ветряной энергии могут быть сооружены на Каспийском море. Для этого имеются большие возможности. Однако я абсолютно уверен, что мы должны делать это осторожно, так как энергетическая станция на 440 мегаватт должна быть глубоко интегрирована в нашу систему, чтобы в отсутствие ветряной и солнечной погоды в выработке электроэнергии не возникало никаких перебоев, и электроснабжение не прерывалось. Благодарю вас за предоставленную возможность довести данный вопрос до вашего внимания", - сказал глава государства.