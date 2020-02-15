Азербайджан определяет современную геополитическую ситуацию в регионе - политолог

Политика 15 февраля 2020 14:13 (UTC+04:00)
Азербайджан определяет современную геополитическую ситуацию в регионе - политолог

БАКУ/Trend/ - Известный американский геополитик Збигнев Бжезинский относил Азербайджан к числу важных геополитических центров Евразии, и действительно Азербайджан сегодня определяет геополитику и геоэкономику региона.

Об этом сказал Trend российский политолог Владислав Кондратьев.

В поддержку данной позиции политолог отметил: "В настоящее время Азербайджан сформировался как важный транзитно-транспортный хаб Каспийского региона. Через территорию страны проложены транспортные и трубопроводные магистрали, определяющие современную геоэкономическую и геополитическую ситуацию в регионе. При этом важно, что данная инфраструктура, изначально задумывающаяся как альтернатива аналогичным маршрутам через Россию, сегодня имеет потенциал для использования всеми без исключения странами региона, что служит важным позитивным фактором сотрудничества прикаспийских стран. Уже известны примеры, когда стальная магистраль Баку-Тбилиси-Карс использовалась российскими грузоотправителями для доставки своей продукции в Турцию. В своём недавнем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о потенциальной возможности использования трубопровода "Южный газовый коридор" российской стороной. Не стоит забывать и о МТК "Север-Юг", который, как я отмечал выше, обладает большими перспективами для расширения экономического взаимодействия стран региона".

По его словам, прикаспийское сотрудничество сегодня довольно активно развивается, причём по многим направлениям: "В информационном пространстве с учётом нынешних мировых реалий первое место занимают политическая и экономическая повестки. Но на их фоне не менее важными являются развивающееся культурно-гуманитарное сотрудничество прикаспийских стран, информационное взаимодействие, тесное сотрудничество прикаспийских стран при разработке международно-правовой базы в военной сфере и безопасности, совместных научных исследований, транспорта и так далее. Перспективным представляется создание дополнительных диалоговых площадок стран "каспийской пятёрки". С прошлого года заработал важный механизм развития экономического сотрудничества в регионе – Каспийский экономический форум. Также заслуживают особого внимания озвученная в прошлом году иранской стороной инициатива о создании Каспийского культурного фонда. Перспективным видится и налаживание механизма межпарламентского сотрудничества прикаспийских стран, за которое недавно в Тегеране высказались спикеры парламентов России и Ирана Вячеслав Володин и Али Лариджани".

Говоря об опыте и взаимном доверии между прикаспийскими государствами для успешного взаимодействия, эксперт отметил, что в 2020-е годы минует уже три десятилетия, как страны Каспийского региона живут в новых геополитических условиях и за эти годы прикаспийские страны выработали значительный и позитивный опыт межгосударственного сотрудничества: "Ярким примером этого является подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 2018 году, а также свыше десятка иных соглашений и пятисторонних документов о сотрудничестве в экологической сфере, сфере безопасности, сохранения биоресурсов, транспорта, поисково-спасательной деятельности. И это далеко не полный список тех направлений взаимодействия, где страны региона смогли согласовать свои позиции и тем самым повысили уровень взаимного доверия".

Согласно его словам, исторически Каспийский регион рассматривался как важный транзитный хаб Евразийского континента: через него прокладывались различные торговые пути, как в направлении Восток-Запад, так и – Север-Юг. Это, по его мнению, позволяло проживающим на берегах Каспийского моря народам активно участвовать в мировых торгово-экономических отношениях: "В эпоху Великих географических открытий сухопутный Шелковый путь через регион пришёл в упадок. Однако в настоящее время мы видим обратные процессы. С развитием сухопутных транспортных коридоров Каспий вновь возвращает себе значение крупного международного транспортно-логистического узла. В этой связи сотрудничество прикаспийских стран в транзитно-транспортной сфере имеет весьма благоприятные перспективы. Не случайно на V каспийском саммите в Актау главы государств поручили соответствующим ведомствам подготовить соглашение о сотрудничестве в сфере морского транспорта, что придаст деятельности прикаспийских государств более целенаправленный и комплексный характер.

Помимо транспортного направления не стоит забывать и второй важнейший фактор, определяющий экономические процессы в регионе, – каспийский энергетический потенциал. Каспий является пионером мировой нефтяной индустрии, именно здесь зарождалась нефтедобывающая отрасль. Сегодня страны региона являются важными игроками на мировом нефтегазовом рынке. Имеется большой потенциал для сотрудничества прикаспийских стран в этой сфере. В последнее время высокую активность в данном направлении проявляет российский "Лукойл", в арсенале которого имеются как действующие, так и перспективные нефтегазовые проекты с Азербайджаном и Казахстаном, а исходя из результатов недавней поездки Вагита Алекперова в Ашхабад – ещё и с Туркменистаном. Позитивный опыт сотрудничества имеют государственные нефтегазовые компании Казахстана и Азербайджана. Весьма перспективным и важным для стабильности в регионе является азербайджано-иранское сотрудничество в нефтегазовой отрасли, в особенности, на так называемых спорных месторождениях на юге Каспия".

Сомневаться в способности стран вкладывать значительные инвестиции в развитие своей транзитно-транспортной инфраструктуры в настоящее время, по словам политолога, не приходится: "Особенно выделяются на этом фоне Казахстан, Азербайджан и Туркменистан, для которых каспийское направление является безусловным приоритетом. За последние несколько лет ими реализованы проекты по строительству и модернизации крупных портовых объектов на каспийском побережье, способных обрабатывать десятки миллионов тонн различных грузов. Несколько отстают на этом фоне Россия и Иран, однако и они реализуют ряд перспективных проектов, призванных эффективно использовать транзитно-транспортный потенциал региона. Помимо морского транспорта высокий потенциал имеется у железнодорожной инфраструктуры. Продвигается реализация проекта железной дороги Россия-Азербайджан-Иран, которая после завершения последнего участка на иранской территории Решт-Астара, сможет выступить драйвером развития прикаспийского транспортного сотрудничества".

В заключении эксперт отметил, что Азербайджан сегодня может выступить в качестве своеобразной объединяющей площадки Каспийского региона, на базе которой могут быть созданы новые формы пятистороннего сотрудничества стран Каспийского региона.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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