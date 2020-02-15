Балаганное поведение Никола Пашиняна должно беспокоить в первую очередь его окружение - политолог (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Шутовство и балаганное поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна должно беспокоить в первую очередь его окружение, армянскую политическую элиту и народ этой страны.

Об этом сказал Trend политолог Фикрет Садыхов.

Напомним, что во время встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном, премьер-министра Армении Никола Пашиняна шокировала ручка для письма, которая лежала на столе. Пашинян взял ручку и несколько мгновений с интересом разглядывал ее. Армянские СМИ предполагают, что она напомнила ему ручку главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна, от которого премьер пытается всячески избавиться. Помимо этого, в ходе своего визита в Германию, Пашинян, ожидающий председателя Бундестага Вольфганга Шойбле, пытался найти армянский флаг, чтобы встать возле него. Однако, как пишут армянские СМИ, выяснилось, что организаторы Мюнхенской конференции сочли ненужным вывешивать флаг Армении и вовсе не установили его. Запутанному Пашиняну пришлось сесть в выделенном для него кресле у флага Европейского Союза, а также сфотографироваться на его фоне.

По словам политолога, если народ Армении избрал премьером человека, ведущего себя абсолютно неадекватно, человека который постоянно делает какие-то противоречащие друг другу заявления, и не просто противоречащие, а фактически отрицающие то, что он говорил накануне, то это должно беспокоить тех, кто Пашиняна окружает: «В целом политическая линия Пашиняна, как показывает практика за прошедший после его прихода к власти период, не нацелена на то, чтобы вывести Армению из кризиса. Пашинян не в состоянии поднять социально экономический уровень населения Армении, решить какие-то серьезные проблемы, стоящие перед страной, обеспечить население всем необходимым, его это даже не интересует. Премьер Армении занимается уличными разборками, выяснением отношений и устранением своих соперников и бывших руководителей этой страны».

Политолог считает, что подобное поведение армянского премьера не приведет Армению к каким либо положительным изменениям и вряд ли может способствовать позитивному имиджу самой страны: «Вместо борьбы с проблемами в стране, общественность слышит пустые обещания Пашиняна о будущем Армении, о том, что ждет страну через несколько лет, о том, что она станет одной из передовых европейских стран с высокоразвитой технологией и чемпионом мира по футболу. Это все настолько несерьезно, что это было бы смешно, если бы не было так грустно. Поэтому ожидать от него чего-то другого сегодня вряд ли стоит».

Эксперт отметил, что у Пашиняна нет никакого опыта политической деятельности: «Он случайно пришел к власти в Армении. Он воспользовался ситуацией на волне народного недовольства прежним режимом. Наблюдая за его неадекватным поведением, говорить о том, что Пашинян может решить какие-то серьезные проблемы вряд ли возможно, для этого нет оснований. Его поведение не вызывает доверия, и вряд ли подобное поведение премьер-министра может вывести страну на какой либо значимый уровень. Отсюда и падение его рейтинга, и авторитета. По последним подсчетам рейтинг Пашиняна очень серьезно снизился, об этом говорят даже армянские социологические службы. Подобное поведение не может быть стилем политика, который должен и может руководить целой страной".

Автор: Гусейн Сафаров.

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