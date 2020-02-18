ЦИК Азербайджана рассматривает обращения в связи с парламентскими выборами (версия 5)

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БАКУ /Trend/ - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) началось заседание в связи с результатами парламентских выборов.

Как сообщает во вторник Trend, председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что в ходе заседания будут рассмотрены обращения в связи с результатами парламентских выборов.

В ходе заседания было рассмотрено обращение кандидата Гусейнова Зейгама Гусейн оглу из 56-го Хачмазского сельского округа.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сообщила, что обращение Гусейнова было направлено в Окружную избирательную комиссию. В своем обращении кандидат поставил под сомнение итоги голосования на избирательном участке № 7. Мухтарова сообщила, что ЦИК рассмотрел обращение и вынес соответствующее решение.

"Гусейнов утверждал, что имел большое влияние на избирательном участке № 7, и должен был получить больше голосов. Однако он не смог привести весомых аргументов, подтверждающих его слова. ОИК провел расследование и установил, что в день выборов не был зарегистрирован какой-либо факт, могущий сказаться на волеизъявлении избирателей. Поэтому обращение Гусейнов было посчитано необоснованным, и отклонено", - сказала Мухтарова.

На заседании также была рассмотрена жалоба Азиза Ганбарова, зарегистрированного кандидатом от 123-го Кельбаджарского округа.

На собрании член ЦИК Тофиг Гасанов отметил, что в своем обращении жалобщик утверждает, что в урны было брошено сразу много избирательных бюллетеней, избиратели голосовали по нескольку раз и т.д.: «Обращение жалобщика было рассмотрено, но случаи, на которые он указывал установлены не были. Нарушения были выявлено лишь на 16-м избирательном участке, и потому есть основания считать результаты этого участка недействительными».

Далее были рассмотрена жалоба кандидатов от 79-го Имишлинского избирательного округа Гусейнли Ильгара, Фарзалиева Мурада и Акперли Ильтизама.

Член ЦИК Бахшеиш Аскеров сообщил, что по данному округу в ЦИК были представлены многочисленные видеозаписи, протоколы и акты.

"В ходе расследования кандидаты побывали в ЦИК. Мы допоздна совместно исследовали указанные факты. В результате чего были установлены правонарушения в двух избирательных участках 14-м и 23-м. В основном жалобы были связаны с тем, что кандидаты не могли получить на участках протоколы. Однако Мурад Фарзалиев смог получить протоколы в 37 из 43 избирательных участках. Он также попросил расследовать результаты выборов на 19-м, 20-м и 21-м избирательных участках. Экспертная группа изучила видеозаписи распространенные в социальных сетях, а также записи с веб-камер. В результате итоги голосования на 14-м, 16-м, 21-м, 23-м и 25-м участках были посчитаны недействительными", - сказал Аскеров.

Затем было рассмотрено обращение кандидатов из 32-го Сураханского третьего избирательного округа Фикрета Джафарли и Велиджана Раджабова. Член ЦИК Илькин Шахбазов сообщил, что в ходе расследования были установлены факты, согласно которым итоги голосования на 4-м, 8-м и 9-м избирательных участках не отражают волеизъявления избирателей. По этой причине, после голосования было принято решение объявить результаты выборов по этим участкам недействительными. Однако это решение не повлияло на общие итоги голосования по 32-му Сураханскому третьему избирательному округу, сообщили в ЦИК.

Очередное обращение, которое было рассмотрено в ходе заседания, поступило из 108-го Агстафинского избирательного округа. Было принято решение направить жалобу в соответствующий ОИК.

В заключение было рассмотрено обращение кандидатов из 9-го Бинагадинского второго избирательного округа Гюнель Сафаровой, Эльшада Мусаева и других.

По словам члена ЦИК Габиля Оруджова, по причине того, что обращения были связаны с одними и теми же участками, их рассмотрели сообща.

“В обращении было отмечено, что несмотря на низкую активность избирателей, некоторые члены комиссий искусственно завысили число голосующих, а также наблюдателям чинили некоторые препятствия. Материалы расследования ОИК также были приложены к обращению. В ходе расследования указанные факты не были подтверждены", - сказал Оруджов.

Он предложил оставить решение ОИК в силе. Габиль Оруджов также добавил, что спорные случаи на 31-м и 35-м участках, отраженные в распространенных в социальных сетях видеозаписях, нашли свое подтверждение. В связи с этим член ЦИК посчитал, что итоги голосования на этих участках следует считать недействительными.

После голосования было принято решение объявить результаты выборов на 31-м и 35-м участках недействительными.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев, Кямаля Сеидова Редактор: Ровшан Гусейнов)