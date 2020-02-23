Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате землетрясения, произошедшего сегодня в Ване.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмэт элясин!" - говорится в соболезновании главы государства.