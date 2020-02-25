Азербайджан простился с пограничником-шехидом (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Прошла церемония прощания с Велиевым Ибрагимом Алемшах оглу, ставшим шехидом при пресечении провокации, совершенной ВС Армении на границе 24 февраля, сообщает во вторник Trend.

Траурная церемония проходила в Зардабском районе, где вырос Ибрагим Велиев.

В церемонии участвовали официальные лица, представители Государственной пограничной службы (ГПС), другие представители общественности.

Тело шехида было предано земле на Аллее шехидов в селе Гяльмя Зардабского района.

Напомним, что 24 февраля подразделения ВС Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии соприкосновения на азербайджано-армянской границе, совершили провокацию.

В 07:00 была пресечена попытка диверсии ВС Армении с подразделений, расположенных вблизи села Коти Ноемберянского района, на погранично-боевой пост около села Гушчу Айрым Газахского района. Противник понес серьезные потери, один офицер был ранен, другой военнослужащий убит.

При пресечении провокации, совершенной диверсионной группой противника с применением минометов и других крупнокалиберных орудий, геройски погиб рядовой Велиев Ибрагим Алемшах оглу.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)