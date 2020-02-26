Муса Гасымлы: Визит Президента Турции в Азербайджан открыл новую страницу в истории взаимоотношений двух стран

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан открыл новую страницу в истории взаимоотношений двух стран.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Турцией отличаются от других межгосударственных связей.

"Отношения между этими двумя государствами обладают своеобразной спецификой. Прежде всего, Азербайджан и Турция - братские страны. У нас общие корни, история, язык, культура, религия. В истории взаимоотношений двух стран можно найти множество ярких страниц. Турция — первое государство, признавшее независимость Азербайджана. Установление отношений между двумя странами на реальных основаниях связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. Главными архитекторами развития взаимоотношений в современных условиях являются Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган", - сказал Гасымлы.

По словам депутата, именно благодаря двум лидерам взаимосвязи между Азербайджаном и Турцией вышли на уровень стратегического партнерства. Документы, подписанные в рамках недавнего визита Реджепа Тайипа Эрдогана показывают, что взаимоотношения двух стран обладают многообещающими перспективами.

"Намерения сторон увеличить товарооборот между двумя странами до 15 миллиардов долларов до 2023 года, а также планы расширения сотрудничества в сферах обороны, безопасности, политики показывают, что взаимоотношения между Азербайджаном и Турцией имеют крепкую основу и обладает мощным потенциалом", - подытожил Муса Гасымлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)