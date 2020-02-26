Волонтеры диаспоры Азербайджана направили обращения иностранным депутатам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе волонтеров диаспоры Азербайджана была проведена специальная акция, посвященная 28-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, в рамках акции сотни волонтеров диаспоры, большинство из которых молодые беженцы и вынужденные переселенцы, с целью признания Ходжалинского геноцида в международном масштабе и дачи этой трагедии справедливой политико-правовой оценки направили электронные послания парламентариям различных стран.

В обращения, адресованные парламентариям более чем 50 стран, в том числе США, Германии, Франции, Швеции, Норвегии, Венгрии, Турции, России, также был добавлен текст петиции кампании "Справедливость к Ходжалы!".

В ходе акции участники, посредством интернета, параллельно поддержали международную кампанию "Справедливость к Ходжалы!".

Волонтеры, собравшись в Государственном комитете по работе с диаспорой, направили обращения со своих электронных почтовых адресов свыше 10 тысячам депутатов.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)