Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили.
Как сообщает Trend, на встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах, в том числе в военной области. Было подчеркнуто значение крупных энергетических проектов с совместным участием наших стран, отмечена важность успешной реализации Южного газового коридора.
В ходе беседы было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество и инвестирование между Азербайджаном и Грузией вносят вклад в развитие наших связей.
Лента новостей
Коронавирус - не такое опасное заболевание, как его представляют - Главный инфекционист Азербайджана
Ларису Ивановну хочу! - Елена Проклова о угрызениях совести, бакинском базаре и первой любви.. (ФОТО)
Али Ахмедов: Отсутствие поддержки народа у радикалов подтвердило, что в Азербайджане нет места радикализму
Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов (ФОТО/ВИДЕО)
Турал Гянджалиев: После возвращения азербайджанцев на свои земли проблем для мирного сосуществования с армянской общиной не останется
Еще у трех человек, прибывших в Азербайджан из Ирана, обнаружен коронавирус - Оперативный штаб (ОБНОВЛЕНО)