Сахиба Гафарова: Приложу все усилия и знания для достойного исполнения обязанностей спикера парламента
БАКУ/Trend/ - "Приложу все усилия и знания для достойного исполнения обязанностей, возложенных на меня как спикера парламента", - об этом новый председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова написала на своей странице в Facebook, сообщает в четверг Trend.
"Еще раз выражаю безграничную благодарность председателю правящей партии «Ени Азербайджан», Президенту Ильхаму Алиеву и единомышленникам по партии, коллегам, поддержавшим меня, за оказанное высокое доверие и избрание меня на эту почетную и ответственную должность", - отметила она.
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