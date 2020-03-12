Сахиба Гафарова: Приложу все усилия и знания для достойного исполнения обязанностей спикера парламента

БАКУ/Trend/ - "Приложу все усилия и знания для достойного исполнения обязанностей, возложенных на меня как спикера парламента", - об этом новый председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова написала на своей странице в Facebook, сообщает в четверг Trend.

"Еще раз выражаю безграничную благодарность председателю правящей партии «Ени Азербайджан», Президенту Ильхаму Алиеву и единомышленникам по партии, коллегам, поддержавшим меня, за оказанное высокое доверие и избрание меня на эту почетную и ответственную должность", - отметила она.