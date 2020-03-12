Эльман Насиров: Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном имеют стратегическое значение

БАКУ /Trend/ - Официальный визит Президента Туркменистана в Азербайджан завершился крайне успешно. Этот визит вновь показал, что отношения между Азербайджаном и Туркменистаном динамично развиваются в плане политического диалога, экономического сотрудничества, связей в гуманитарной и других областях.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Насиров.

Он сообщил, что отношения между двумя странами построены на равноправном, взаимовыгодном сотрудничестве, и в стратегических вопросах оба государства могут выступать с единой позиции.

"В частности, соглашение, достигнутое по правовому статусу Каспийского моря показало, что любой вопрос возможно решить если отношения строятся на совместных интересах. Поэтому считаю, что этот визит, а также подписание в его рамках порядка 20 документов, говорят о стратегическом характере отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Главы обоих государств в ходе выступлений с заявлениями для прессы говорили об этом. Было отмечено, что Азербайджан и Туркменистан - это страны, которые входят в сферу обоюдных интересов, и подписанные документы создают прочную основу для дальнейшего развития двусторонних интересов", - сказал Эльман Насиров.

Он добавил, что тесные отношения между главами государств обеих стран в результате создают новые возможности для дальнейшего развития связей.

"То, что оба народа имеют единые корни, одну религию, исторически сформированные связи — все это и в период независимости станет ключевым фактором, обуславливающим динамичное развитие отношений между двумя странами", - добавил Эльман Насиров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)