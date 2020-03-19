Бахруз Гулиев: Президент Ильхам Алиев всегда рядом со своим народом, и это полностью отражается в реализуемой социальной политике

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев всегда рядом со своим народом, и это полностью отражается в социальной политике, реализуемой главой государства.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя распоряжение главы государства об усилении социальной защиты работников здравоохранения, привлеченных к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Президент Ильхам Алиев всегда в своих выступлениях подчеркивает, что основное внимание государства направлено на развитие человеческого капитала, потому что каждый гражданин является национальным богатством. Управление и развитие человеческого капитала является важной политической стратегией. И в этом контексте хочется отметить высокую оценку, данную главой государства труду врачей, привлеченных к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией".

Гулиев добавил, что одним из важных факторов, который защищает Азербайджан от различных угроз и позволяет ему добиться устойчивых достижений, является именно доверие, единство между лидером страны и народом.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19. Согласно распоряжению, за условия труда в связи с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19 к зарплате работников, трудящихся в государственных медицинских учреждениях, определяется временная надбавка в 3-5-кратном размере месячной должностной (тарифной) заработной платы.

Кабинету министров поручено определить круг медработников, к которым будет относиться установленная настоящим распоряжением надбавка, сроки ее выплаты и размер в зависимости от особенностей работы, определить условия оплаты труда привлеченных к мерам по борьбе с инфекцией COVİD-19 медработников, трудящихся в частных медучреждениях, и волонтеров, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

(Автор: Самир Али)