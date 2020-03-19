Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские врачи ведут самоотверженную борьбу с коронавирусом, рискуя своим здоровьем

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские врачи ведут самоотверженную борьбу с коронавирусом, рискуя своим здоровьем.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

"Хочу еще раз поблагодарить азербайджанских врачей. Они ведут самоотверженную борьбу с этим заболеванием, рискуя своим здоровьем. Однако, конечно, к этому их побуждают высокая ответственность, данная ими клятва. Больные тоже должны относиться к врачам с большим вниманием. Это – невиданное до сих пор в мире заболевание, и темпы его распространения нам также неизвестны", - сказал глава государства.

По его словам, в нескольких развитых странах эта болезнь широко распространилась за один-два дня.

"Это свидетельствует о том, что у заболевания словно есть аккумуляционный период, после чего оно широко распространяется. Чтобы не допустить распространения данного заболевания, наряду со всеми государственными мерами, в первую очередь и граждане должны быть ответственными. Если кто-то чувствует в себе симптомы заболевания, то немедленно должен обратиться к врачам, самоизолироваться, не посещать места скопления людей, не участвовать без надобности в массовых мероприятиях. Эти мероприятия уже отменены, но не исключено, что какие-то безответственные люди поведут себя не по правилам. Заранее хочу предупредить всех: будут приняты строгие меры, так как это – национальный вопрос, здоровье нашего народа, безопасность нашего государства. Каждый должен знать, что в случае несоблюдения объявленных 14 марта правил будет привлечен к самой строгой ответственности", - сказал глава государства.