Президент Ильхам Алиев поздравил пакистанского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви.

По данным Trend, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Пакистана.

Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Пакистаном, связанных друг с другом узами традиционной дружбы и братства, вызывает удовлетворение. Уверен, что наше стратегическое партнерство, сотрудничество в международных организациях, в частности в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, и впредь будут служить интересам наших народов и стран.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Пакистана – благополучия и процветания."