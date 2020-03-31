Увольнение из армии будет проводиться с 20 по 25 апреля – Минобороны Азербайджана (версия 2)

Политика 31 марта 2020 11:58 (UTC+04:00)
Увольнение из армии будет проводиться с 20 по 25 апреля – Минобороны Азербайджана (версия 2)

Первая версия в 11:42

БАКУ /Trend/ - Увольнение из армии будет проводиться с 20 по 25 апреля, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Продление срока призыва на воинскую службу до 31 мая не повлияет на боеспособность армии.

В сообщении говорится, что с учетом требований особого карантинного режима процесс увольнения из рядов армии планируется осуществить с 20 по 25 апреля.

За это время личный состав, уволенный в запас, организованно и по установленным маршрутам будет доставлен транспортными средствами Минобороны в города и районы.

Благодаря реформам, проводимым под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, сформирована профессиональная армия.

В настоящее время на действительной воинской службе находится небольшой процент личного состава армии. На должностях, обеспечивающих все боевое обеспечение, служат офицеры, прапорщики, военнослужащие сверхсрочной службы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Обзор рынка капитала Грузии за неделю
Обзор рынка капитала Грузии за неделю
Туркменистан объявляет тендер на закупку лабораторный реактивов
Туркменистан объявляет тендер на закупку лабораторный реактивов
МВФ делает заявление о влиянии коронавируса на экономику Грузии
МВФ делает заявление о влиянии коронавируса на экономику Грузии
Loading Bars
Лента новостей
Турецкий дипломат: Турция осуждает армянских убийц за геоцид азербайджанцев в марте 1918 года Политика 12:40
Народный артист: Те, кто нарушает особый режим изоляции, рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью своих родных Общество 12:31
Названа характеристика нового коронавируса, модулирующая его пандемический потенциал Другие страны 12:23
Историк: убийства и грабежи, совершенные в 1918 году в Азербайджане, осуществлялись с особой жестокостью Политика 12:14
ВОЗ: Эпидемия коронавируса в Европе приближается к пику Европа 11:46
Увольнение из армии будет проводиться с 20 по 25 апреля – Минобороны Азербайджана Политика 11:42
Антикризисная программа Азербайджана составляет 2,5 млрд манатов Общество 11:41
Внешнеторговый оборот Турции в феврале превысил $30 млрд Турция 11:35
Обзор рынка капитала Грузии за неделю Финансы 11:34
Выделены средства на бурение 10 субартезианских скважин в Хачмазе Политика 11:34
Туркменистан объявляет тендер на закупку лабораторный реактивов Тендеры 11:31
Оставайтесь дома! Мы должны преодолеть, пережить это страшное время – народный артист Азербайджана Сафа Мирзагасанов Культура 11:30
Эльман Мамедов: Все должны понять насколько опасен этот вирус Политика 11:27
Управление образования г. Баку работает дистанционно (ФОТО) Общество 11:26
В Грузии выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом Грузия 11:10
МВФ делает заявление о влиянии коронавируса на экономику Грузии Бизнес 11:07
Узбекско-китайское СП продолжает добычу природного газа в Узбекистане Энергетика 11:05
Обнародованы объемы перевалки бентонита через порты Турции Турция 11:01
В минздраве Узбекистана начал работу эксперт из Южной Кореи Узбекистан 11:01
МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев Политика 10:56
ВОЗ назвал основные меры предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции Общество 10:54
Почему в Италии эпидемия коронавируса развивалась столь стремительно? В мире 10:52
Центральный Банк Узбекистана продлевает сроки кредитных платежей Финансы 10:52
В Туркменистане построили завод по производству керамических материалов Бизнес 10:49
Обнародован объем перевалки грузов из Хорватии через порты Турции за январь-февраль 2020 года Турция 10:49
Обнародованы объемы перевалки сырой нефти через порты Турции В мире 10:49
Число заразившихся коронавирусом в Чехии превысило 3 тысячи Европа 10:48
В Баку на экспресс-маршруте М3 работают 18-метровые автобусы (ФОТО) Общество 10:44
Незаконные "выборы" в условиях пандемии говорят о равнодушии руководства Армении к безопасности в регионе - депутат Политика 10:40
Снят фильм о 31 марта – Дне геноцида азербайджанцев (ВИДЕО) Политика 10:39
Индонезия закроет въезд для иностранцев Другие страны 10:21
Курс маната по отношению к мировым валютам на 31 марта Финансы 10:21
Обнародован объем перевалки грузов из Сирии через порты Турции за январь-февраль 2020 года Турция 10:21
Иран резко сократил импорт готовой одежды из Турции Таджикистан 10:21
Общее число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане достигло 325 Казахстан 10:17
Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Казахстане Казахстан 10:13
В Узбекистане зарегистрировано еще восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией Узбекистан 10:06
Бахруз Гулиев: Безответственность одного человека приведет к заражению вирусом окружающих его людей Политика 10:04
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев (ФОТО) Политика 09:58
Анкара и Багдад обсудили борьбу с пандемией коронавируса В мире 09:56
В Турции взорвался газопровод между Ираном и Турцией В мире 09:49
Золото в Азербайджане подешевело Экономика 09:37
ВС Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:24
Empire State Building в Нью-Йорке подсветили в честь борцов с коронавирусом США 09:24
Нефть коррекционно дорожает Энергетика 09:12
Госпогранслужба о дезинформации в армянских СМИ Политика 08:48
Зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане Казахстан 08:19
Миру предсказали дефицит продовольствия В мире 08:05
Президент Индонезии отказался закрывать столицу на карантин из-за пандемии Другие страны 07:45
Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая Другие страны 07:31
19 пожарных погибли при тушении лесного пожара на юго-западе Китая Другие страны 07:17
Более 260 млн жителей США рекомендовано без нужды не выходить из дома США 07:02
Семья из 17 человек заразилась COVID-19 на похоронах родственницы Европа 06:46
В Канаде выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки Другие страны 06:34
Пентагон сообщил о первой смерти инфицированного коронавирусом военнослужащего США США 06:11
Власти Новой Зеландии продлили режим ЧП из-за коронавируса Другие страны 05:57
В США число жертв коронавируса превысило 3 тыс. США 05:45
За сутки в Китае зафиксировали 48 ввозных случаев заражения коронавирусом Другие страны 05:31
США продлили на 60 дней исключения из санкций по иранской ядерной программе США 05:15
Число случаев заражения новым коронавирусом в Панаме превысило 1 тыс. Другие страны 05:09
CNN: в США число смертей от последствий коронавируса впервые превысило 500 в день США 04:36
В Грузии подтверждено уже 103 случая инфицирования коронавирусом Грузия 04:17
В Индии для разгона людей с улиц использовали слезоточивый газ Другие страны 04:01
Власти Панамы задержали более 4 тыс. нарушителей комендантского часа Другие страны 03:39
Трамп сообщил о проведении более миллиона тестов на коронавирус в США США 03:25
Путин и Трамп в продолжительном разговоре обсудили пандемию и цены на нефть Россия 03:01
Число зараженных коронавирусом в отделении ООН в Вене возросло до девяти В мире 02:47
США передадут Италии медицинские принадлежности на $100 млн для борьбы с пандемией США 02:28
Индия конфискует частные клиники для борьбы с коронавирусом Другие страны 02:06
В Австрии заставят носить маски при посещении магазинов Европа 01:49
Эрдоган: Чем сильнее Турция, тем больше она помогает друзьям Турция 01:37
В Сирии умер второй человек из-за коронавируса Арабские страны 01:19
Коронавирус: почему именно в Италии так много жертв? Европа 01:02
Агентство по ПРО США закупило новых зенитных ракет SM-3 на $2 млрд США 00:38
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту светлую память жертв геноцида (ФОТО) Политика 00:04
В Черногории введен комендантский час в связи с коронавирусом Другие страны 00:01
31 марта - День геноцида азербайджанцев Политика 00:01
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 150 тыс. США 00:00
Раскрыты сектора, мало затронутые коронавирусом (ВИДЕО) Экономика 30 марта 23:52
В Беларуси проведено более 30 тыс. тестов на коронавирус Другие страны 30 марта 23:38
ВОЗ: Более 693 тыс. человек в мире заразились коронавирусом В мире 30 марта 23:26
В Москве скончались еще четыре пациента с коронавирусом Россия 30 марта 23:24
Микаил Джаббаров: Будет объявлена суть налоговых льгот и уступок (ВИДЕО) Экономика 30 марта 23:19
Микаил Джаббаров: Ограничения, применяемые государством к экономической деятельности, в первую очередь влияют на микропредпринимателей (ВИДЕО) Экономика 30 марта 22:55
В какие сферы будет выделена финансовая помощь в связи с коронавирусом? - министр (ВИДЕО) Экономика 30 марта 22:40
Пресечена очередная провокация армянских ВС - Госпогранслужба Азербайджана Политика 30 марта 22:14
Микаил Джаббаров: Государство поддержит выплату процентов по бизнес-кредитам (ВИДЕО) Экономика 30 марта 22:07
Во Франции за сутки умерли свыше 400 заразившихся коронавирусом Европа 30 марта 21:57
В Microsoft заявили о росте на 70% числа ежедневных пользователей Skype из-за коронавируса В мире 30 марта 21:35
Число жертв коронавируса в Турции достигло 168 человек Турция 30 марта 21:07
Финансирование грузинского фонда StopCov увеличивается Финансы 30 марта 21:05
Хусейн Алтыналан: Армении следует покинуть оккупированные территории Азербайджана Политика 30 марта 21:04
Банк Республика продлил срок действия платежных карт! Экономика 30 марта 21:00
Число случаев заражения коронавирусом в Италии с начала эпидемии превысило 100 тыс. Европа 30 марта 20:57
МИД Азербайджана осудил теракты в Саудовской Аравии Политика 30 марта 20:44
Восстановление участка автодороги у мечети "Биби-Эйбат" близится к концу - Госагентство Экономика 30 марта 20:39
ИВ Баку: На бакинских дорогах используется новое моющее средство (ВИДЕО, ФОТО) Общество 30 марта 20:17
Министерство образования: Студенты должны вносить свой вклад в процесс дистанционного обучения Общество 30 марта 20:12
В Азербайджане введены новые меры против распространения коронавируса Политика 30 марта 20:07
МВД Азербайджана получило новые полномочия - Указ Политика 30 марта 19:50
Все новости