МИД: Незаконный режим, созданный Арменией на оккупированных азербайджанских территориях – результат агрессии, этнической чистки и расовой дискриминации (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Незаконный режим, созданный Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, результат агрессии, этнической чистки и расовой дискриминации.

Об этом говорится в обращении МИД Азербайджана, распространенном в связи с проведением Арменией незаконных «выборов» на оккупированных азербайджанских территориях 31 марта 2020 года, сообщает во вторник Trend.

«В связи с планами Армении провести 31 марта 2020 года т. н. «выборы» на оккупированных азербайджанских территориях МИД заявляет следующее.

На фоне продолжающейся военной оккупации и этнической чистки территорий Азербайджана со стороны Армении, проведение «выборов» на оккупированных территориях Азербайджана представляет собой явное нарушение Конституции Азербайджана, а также норм и принципов международного права, включая Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт СБСЕ 1975 года и соответствующие резолюции СБ ООН и, следовательно, не имеет юридической силы.

Незаконный режим, учрежденный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, является продуктом агрессии, этнической чистки и расовой дискриминации; и находится под руководством и контролем Армении.

Международное сообщество самым решительным образом осуждает применение военной силы против Азербайджана и последующую оккупацию его территорий. В 1993 году СБ ООН принял четыре резолюции, осуждающие оккупацию территорий Азербайджана, и подтверждающие уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и неприкосновенность его международно признанных границ. В этих резолюциях СБ ООН также подтвердил, что Нагорно-Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана, и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Прочие международные организации также заняли аналогичную позицию.

Соответственно, международное сообщество недвусмысленно и последовательно отвергло все предыдущие «выборные» шоу, продирижированные Республикой Армения на оккупированных территориях Азербайджана, и тем самым свело на нет любые предлоги, которые Армения цинично использует для оправдания своего очевидного неуважения к международному праву, суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также правам человека изгнанного населения оккупированных территорий.

Выборы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана могут быть проведены лишь в рамках Конституции Азербайджана и с участием всего населения региона. Проведение любых выборов станет возможным только после вывода армянских оккупационных сил с захваченных ими территорий, возвращения изгнанного азербайджанского населения в родные места, а также восстановления диалога и сотрудничества между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха.

Министерство иностранных дел Азербайджана вновь заявляет, что урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта возможно только на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ. Военная оккупация территории Азербайджана не является решением проблемы, и любая попытка навязать свершившийся факт, в том числе посредством организации фиктивных «выборов», никогда не приведет к желаемым Арменией политическим результатам и не принесет какой-либо позитивной перспективы для этой страны. Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих международно признанных территорий».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)