Во имя высокой цели - Президент Азербайджана Ильхам Алиев расставил важные акценты перед миром

Политика 14 апреля 2020 15:55 (UTC+04:00)
Во имя высокой цели - Президент Азербайджана Ильхам Алиев расставил важные акценты перед миром

БАКУ /Trend/ - Саммит Тюркского совета, состоявшийся на минувшей неделе посредством видеоконференции по инициативе Президента Азербайджана, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева, продемонстрировал всему миру очень важный посыл, о том, что даже в самой критической и беспросветной ситуации, консолидация между странами и народами, способна минимизировать самые серьезные риски глобального масштаба. И этот Саммит по праву можно назвать - Саммитом единения и консолидации, обращенный миру.

Благодаря инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева Тюркский совет стал первой международной организацией в мировом масштабе, созвавшей на уровне глав государств чрезвычайный Саммит, посвященный борьбе с пандемией COVID-19, причем с участием главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданом Гебрейсуса.

В ходе онлайн конференции Президент Азербайджана напомнил об упреждающих шагах, предпринятых в Азербайджане для предотвращения распространения коронавируса, отметив хорошие возможности для сотрудничества в области услуг здравоохранения, в том числе обмена опытом специалистами-медиками, создания совместных медицинских комиссий.

Глобальный кризис, охвативший весь мир не обошел стороной и нашу страну. В столь угрожающей ситуации, своевременное принятие действенных мер, нацеленных на сдерживание эпидемии вируса, показало серьезную политическую волю руководства Азербайджана.

Работа в этом направлении продолжается полным ходом. Предприняты эффективные шаги, направленные на защиту благосостояния граждан, в результате которых больные, инфицированные коронавирусом, проходят лечение в более чем 20 государственных больницах страны. Кроме этого, по решению главы государства в короткий срок планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 современных больниц модульного типа на 200 коек каждая.

Помимо этого, на уровне государства проводятся необходимые мероприятия, направленные в поддержку национальной экономики.

И этот факт также не обошел вниманием глава государства в ходе видео трансляции, отметив, что несмотря на негативное влияние пандемии, в первые три месяца 2020 года из тюркоязычных стран через Азербайджан проследовало более 180 тысяч тонн грузов, что на 40 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Все эти важные акценты, озвученные Президентом Азербайджана - свидетельство кропотливой работы, проводимой на уровне государственной политики. Важно также то, что чрезвычайный Саммит Тюркского совета был инициирован и созван им с высокой целью - сплотить все страны в борьбе со всеобщей угрозой, обменяться опытом между государствами, с тем чтобы предотвратить возможные необратимые процессы.

Неудивительно, что инициатива главы азербайджанского государства оказалась в центре внимания международной общественности, она широко обсуждается в экспертном сообществе, в том числе на уровне ведущих политологов многих зарубежных аналитических институтов.

Глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский политолог Андрей Иванов в комментарии Trend, охарактеризовал инициативу Президента Ильхама Алиева как весьма здравую и своевременную.

«Пандемия не только вскрыла многие проблемы как в системе здравоохранения, так и социальной организации каждой страны. Но главное, она стала побудительным стимулом для народов укрепить сотрудничество, забыть старые распри, попытаться найти компромисс даже по застарелым проблемам. И любое объединение, любое сотрудничество в это непростое для всех время, безусловное благо. Тюркский совет - в этой связи вполне логичное объединение. Если говорить про пандемию относительно Азербайджана, то он просто продолжает придерживаться традиционного курса на уважительное и взаимовыгодное выстраивание отношений со всеми готовыми к равноправному диалогу. Более того, Баку всегда показывал, что не готов никогда навязывать другим свою волю, но рад обмену опытом и готов учиться новому. Во время пандемии коронавируса именно такие критерии наиболее востребованы в современном мире. Одновременно, эпидемия показала, что многие старые подходы на международной арене работать больше не будут. Скажем, Запад пытается и дальше играть в гегемона планеты, хотя как раз эпидемия наглядно продемонстрировала человечеству недопустимость такого поведения. Хваленая западная медицина, в которой крутятся ежегодно триллионы долларов, не может справиться с проблемой. А вот Китай показал способность мобилизовать ресурсы для борьбы с бедой и справился с ней. И вот сейчас неизбежно будет расти международный авторитет государств, которые придерживаются миролюбивой политики. На мой взгляд, роль Азербайджана в мире будет расти. Это касается и планеты в целом, и участия в различных коалициях, как региональных, так и глобальных. Наоборот, будут терять вес те страны, которые настроены на конфронтацию», - заявил Глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития.

В то же время заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова считает что проведение Саммита в режиме онлайн показало, что Президент Ильхам Алиев современный политик, он понимает потребности времени и активно использует новые технологии.

«В непростых условиях глава азербайджанского государства, сумел собрать удаленно всех участников Саммита Тюркского совета, в уотором председательствует в этом году. И, конечно, темой саммита стала борьба с коронавирусом. Обменяться опытом и понять, как каждая страна борется с эпидемией очень важно для принятия стратегических решений. Каждый лидер страны может взять себе на заметку успешные и не очень элементы стратегии борьбы с коронавирусом. И Азербайджан здесь выступает образцовым примером в максимальном сдерживании эпидемии», - заявила Гревцова Trend.

«Президент подчеркнул, что его страна выполняет свои обязательства по грузоперевозкам даже в текущих непростых условиях. Также Азербайджан поддерживает сотрудничество в сфере здравоохранения посредством совместных международных медицинских комиссий. Всемирная организация здравоохранения очень благодарна Азербайджану за помощь, оказанную ей в такой критически важный период глобальной пандемии. Азербайджан ведет очень активную внешнюю политику. Этому помогает и великолепная дипломатическая подготовка Президента Ильхама Алиева, которая позволяет ему блестяще проводить международные мероприятия и которая привела к тому, что у него большой авторитет в международном сообществе среди лидеров других государств», - отметила российский политолог.

Известный турецкий эксперт, профессора Тогрул Исмаил в комментарии Trend высоко отозвался об идее налаживания сотрудничества между национальными кризисными центрами стран Тюркского совета, предложенной на видеоконференции.

«На мой взгляд, это очень важное и своевременное решение, поскольку практическое претворение в жизнь этой инициативы крайне необходимо не только сейчас на фоне мировой пандемии опасного вируса, но и может стать эффективным инструментом в будущем для более тесного сотрудничества между государствами Тюркского совета», - сказал Тогрул Исмаил.

Далее политолог отметил важность продолжения железнодорожной линии, используемой для грузоперевозок между Турцией, Азербайджаном и Грузией, до Средней Азии, предложенного президентом Реджепом Эрдоганом.

По мнению турецкого ученого, своевременно принятые меры позволили контролировать ситуацию с распространением коронавируса в Азербайджане, тогда как ведущие страны мира продолжают нести несоизмеримо большие потери в результате эпидемии.

Р. S. Мнения ведущих международных аналитиков и экспертов, говорят о том, что во главе государственного управления в Азербайджане стоит мудрый и дальновидный политик, умеющий находить правильные решения в любой сложной ситуации не только внутри своей страны, но и в системе международных отношений.

Матанат Насибова
Глава русской службы новостей Trend

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