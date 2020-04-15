Проводятся тактико-специальные занятия с инженерно-саперными подразделениями армии Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год в Азербайджане, с частями и подразделениями инженерных войск начались тактико-специальные занятия.

Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны, в специально подготовленном инженерном городке с личным составом проводятся занятия по выполнению задач инженерного обеспечения войск.

На участках местности со сложным рельефом для прохождения личного состава и боевой техники проделываются проходы в инженерных заграждениях, установленных условным противником, прокладываются колонные пути, а через водные преграды наводятся мосты и паромные переправы.

Кроме того, военные инженеры проводят разведку местности, устанавливают взрывные и невзрывные инженерные заграждения, используя штатные и подручные средства, а также оборудуют фортификационные сооружения.