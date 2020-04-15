Состоялся телефонный разговор между МИД Азербайджана и Ирана

БАКУ /Trend/ - Состоялись телефонные разговоры заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафоа с замминистра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчы и послом Джавадом Джахангирзаде.

Как сообщили в среду Trend в МИД, в ходе беседы Халаф Халафаов сообщил, что азербайджанская сторона прилагает все усилия для сохранения связей между Азербайджаном и Ираном на высоком уровне. Замглавы МИД Азербайджана отметил, что несмотря на закрытие границ в период пандемии, между двумя странами осуществлялись грузоперевозки, а также транзитные перевозки. Замминистра подчеркнул, что видеозапись, на которой грузовики с иранскими номерами перевозят топливо, сырье и продовольствие на оккупированные территории Азербайджана, вызвало серьезную обеспокоенность правительства Азербайджана и глубокое недовольство общественности. Халафов отметил, что такие действия служат поддержке страны-оккупанта Армении и эскалации конфликта. Ссылаясь на опровержение посольства Ирана в Азербайджане в связи с данным вопросом, Халафов выразил уверенность в том, что иранская сторона в соответствии с принципами двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном расследует эту информацию, видеозапись, и внесет ясность в этот вопрос.