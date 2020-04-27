Эльхан Алескеров: ОДКБ следует остудить воинственный пыл Еревана

БАКУ/Trend/ - Последний дипломатический кризис, вызванный опровержением МИД Армении заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова по процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, является ярким свидетельством того, что Ереван не только не признает решения международных организаций, но и считает возможным бесцеремонно нарушать свои обязательства. Ереван продемонстрировал беспрецедентный пример лжи и выставления в неприглядном виде главного союзника по Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Очевидно, что пашиняновское внешнеполитическое ведомство пытается дезавуировать слова Лаврова о том, что «есть мадридские принципы, есть документы, которые готовились Российской Федерацией в 2010-2011 годах, так называемый Казанский документ», с тем чтобы таким образом, ввести в заблуждение международное сообщество об истинном положении дел на переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, а в дальнейшем пресс-секретарь министерства отвергли, ранее согласованные в ходе переговорного процесса вопросы, тем самым поставив под сомнение компетентность министра иностранных дел России Сергея Лаврова и сопредседателей Минской группы.

Однако глава армянского МИД Мнацаканян пошел еще дальше, фактически выдвинув ультиматум - отказ от деоккупации и требования, направленные на срыв переговорного процесса.

«Хулиганская дипломатия» взятая на вооружении страной-агрессором Арменией, демонстративно наглая реакция МИД Армении, является следствием безнаказанности. Если даже отставить в сторону отказ от деоккупации территорий Азербайджана, удивляет надменное отношение к ведущей силе ОДКБ - России под «зонтиком», которой держится вся безопасность Армении. Ереванские политики уверены в своей безнаказанности не только за оккупацию территорий Азербайджана. Армения считает возможным не считаться с санкциями ЕС и США и заниматься контрабандой нефти из Ирана, предъявлять территориальные претензии к Грузии и Турции, готовить на своей территории террористов РПК и направлять их для совершения преступлений против последней. Постоянная протекция и покровительство России подкрепило в Ереване ложное чувство национального превосходства. В основу ведущей идеологии Армении лежит возвеличивание свой истории, разжигание межнациональной розни, плагиат, воровство и присвоение исторического и культурного наследия соседних народов. В Ереване фактически правит идеология фашизма. Достаточно взглянуть на 8-метровый памятник фашисту Нжде в центре Еревана или монумент террористу Тейлиряну. Воспитанная в духе национальной исключительности, армянская молодежь распространяет фашизм и на территории союзника России, где в Армавире также поставили монумент фашисту Нжде. Интересно, с каким лицом исповедующая фашизм Армения будет праздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне? Как бы странным это не выглядело, но вся эта спесь армянского национал-фашизма держится на гарантиях ОДКБ и российской базе в Гюмри. Армения - единственный член ОДКБ, который исповедует абсолютно неприемлемую для остальных стран-участниц идеологию фашизма. При этом Ереван пытается манипулировать ОДКБ, периодически устраивая перестрелки на границе с Азербайджаном, а также втянуть военно-политический блок в конфликт с Азербайджаном.

Выступая на последнем саммите ОДКБ премьер Армении Пашинян заявил: «Мы совершенно искренни в своем стремлении к миру и готовы к конструктивному диалогу по мирному урегулированию конфликта. Мы продолжим переговоры в рамках единственного международно принятого переговорного формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, о своей поддержке которому ОДКБ неоднократно заявляла. В этом контексте я хочу выразить особую благодарность российской стороне за сопредседательство в Минской группе ОБСЕ”. Последнее заявление министра Мнацаканяна - это не только яркий пример лицемерия армянского руководства, но показатель «благодарности» Еревана Москве. Для чего ОДКБ нужна исповедующая фашизм страна-агрессор, оккупировавшая территорию соседа и дающая убежище зарубежным террористам. Баку вправе потребовать от стран ОДКБ дать однозначную оценку действиям Армении и даже исключения этой страны из числа членов данного блока.

Директор экспертного совета

Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров

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