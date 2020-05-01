Милли Меджлис Азербайджана утвердил около 200 поправок в Уголовный кодекс

БАКУ/Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил около 200 поправок в Уголовный кодекс, сообщает в пятницу Trend.

Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

В поправках предлагается декриминализация ряда преступлений, из Уголовного кодекса исключаются 10 преступных деяний, расширяются основания для привлечения к уголовной ответственности за совершение 25 видов преступлений, по трем видам преступлений установлено освобождение от уголовной ответственности с условием примирения с пострадавшей стороной и возмещением ущерба.

Также по 30 видам преступлений лишение свободы заменено альтернативным наказанием (штраф, исправительные работы и ограничение свободы).

По 60 преступлениям предусмотрено смягчение штрафов и лишение свободы.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)