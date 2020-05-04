Турал Гянджалиев: Армянское руководство одно за другим озвучивает необоснованные заявления

БАКУ /Trend/ - В последнее время наиболее часто обсуждаемой темой в политических кругах страны-оккупанта Армении являются высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова, озвученные им в ходе организованных Фондом Горчакова онлайн-обсуждений по поводу текущей ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В связи с этим армянское руководство и «представители» незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, один за другим озвучивают необоснованные заявления.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщил руководитель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев.

Будучи законно избранным представителем Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Гянджалиев подчеркнул, что такие заявления ничего не значат и служат лишь прикрытием факта оккупации.

«Хочу отметить, что в любом случае конфликт будет урегулирован в соответствии со статьей 11 Конституции Азербайджана, которая гласит, что территория Азербайджана едина, неприкосновенна и неделима.

Армения, и ее прислужники на оккупированных территориях могут говорить все что угодно, однако мнение международной общественности об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта играет ключевую роль, и мировое сообщество заняло справедливую и жесткую позицию против захватнической политики Армении. Данная позиция отражена как в резолюциях Совбеза ООН, постановлениях многочисленных международных организаций, так и в резкой реакции мировой общественности в связи с т.н. «выборами», организованными недавно Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Ввиду оккупации части азербайджанских территорий Армения осталась на мировой арене в одиночестве.

Хочу вспомнить мудрую азербайджанскую пословицу: Утопающий хватается за соломинку! Видимо, такими необоснованными заявлениями Армения и ее приспешники на оккупированных территориях пытаются успокоить внутреннюю аудиторию. Однако, признанная на международном уровне территориальная целостность Азербайджана, вывод армянских войск из оккупированных территорий и возвращение на свои земли вынужденных переселенцев будут основными пунктами любого варианта урегулирования конфликта.

Армянская армия не является и не может быть «гарантом безопасности» армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Армянская община Нагорного Карабаха замечательно осознает эту истину, и если они заинтересованы в достижении мира в регионе, то в самые короткие сроки они совместно с нами должны требовать вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Усилия Азербайджана в направлении урегулирования конфликта мирным путем, вопреки всем военным и политическим возможностям, являются показателем высокой оценки, которую придает государство человеческой жизни. Мирные действия Азербайджана также являются показателем уважения миротворческой миссии Минской группы ОБСЕ.

Мы, азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана уверены, что в скором времени конфликт будет урегулирован, и наши попранные права будут восстановлены. Совместно с армянской общиной Нагорного Карабаха мы будем жить в условиях мира, пользуясь исключительными преимуществами гражданства Азербайджана», - подчеркнул Турал Гянджалиев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)