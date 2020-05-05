Президент Ильхам Алиев: Страны-участницы Движения неприсоединения с понимаем относятся к проблемам друг друга, демонстрируют солидарность и отдают предпочтение многостороннему сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - Страны-участницы Движения неприсоединения с понимаем относятся к проблемам друг друга, демонстрируют солидарность и отдают предпочтение многостороннему сотрудничеству, что имеет большое значение.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своей заключительной речи на Саммите Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященном борьбе с коронавирусом.

"Благодарю всех выступавших. Переходим к следующему пункту нашей повестки дня. Это – принятие Итоговой декларации. Декларация уже согласована. Поэтому считаем ее уже принятой. Благодарю за конструктивное участие и отношение, проявленное в принятии Декларации. Уважаемые участники мероприятия, хочу еще раз выразить всем вам глубокую признательность за то, что вы приняли наше приглашение и приняли участие в Саммите", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что страны-участницы Движения неприсоединения с понимаем относятся к проблемам друг друга, демонстрируют солидарность и отдают предпочтение многостороннему сотрудничеству, что имеет большое значение.

"В условиях глобальной пандемии солидарность и сотрудничество между странами и международными организациями особенно актуальны. Уверен, что ценные мысли и предложения, прозвучавшие сегодня в выступлениях глав государств и правительств, руководителей международных организаций, внесут вклад в нашу совместную борьбу с коронавирусом.В то же время было бы полезно еще более активизировать наши усилия по сотрудничеству в области экономики, торговли, транспорта и других сферах на постпандемический период в целях устранения негативных влияний этого заболевания", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Саммит показал, что Движение неприсоединения готово к сотрудничеству с другими международными институтами и мировым сообществом.

"Считаю, что наши обсуждения также продемонстрировали, что формат Контактной группы является эффективным механизмом. В дальнейшем могут быть учреждены и тематические рабочие подгруппы Контактной группы. Хочу еще раз выразить уверенность в том, что вместе мы победим пандемию. Объявляю Саммит Контактной группы Движения неприсоединения закрытым. Благодарю", - сказал Президент Ильхам Алиев.