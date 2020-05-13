СГБ и Генпрокуратура провели спецоперацию в Госпогранслужбе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура Азербайджана провели спецоперацию в Государственной пограничной службе (ГПС).

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на официальный сайт СГБ, благодаря совместным оперативно-следственным мероприятиям были пресечены противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны ГПС Азербайджана.

В настояще время расследование продолжается.

Общественность будет дополнительно проинформирована.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)