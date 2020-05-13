СГБ и Генпрокуратура провели спецоперацию в Госпогранслужбе Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура Азербайджана провели спецоперацию в Государственной пограничной службе (ГПС).
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на официальный сайт СГБ, благодаря совместным оперативно-следственным мероприятиям были пресечены противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны ГПС Азербайджана.
В настояще время расследование продолжается.
Общественность будет дополнительно проинформирована.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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