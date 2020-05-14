Внешнеполитический курс Азербайджана отвечает всем требованиям времени - украинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Внешнеполитический курс Азербайджана отвечает всем требованиям времени.

Об этом сказал Trend в четверг украинский учёный, доктор юридических наук, профессор Александр Мережко.

Он отметил, что внешнеполитический курс Азербайджана является взвешенным, конструктивным и реалистическим в тех непростых геополитических условиях, в которых существует страна: «Также очень важно то, что Азербайджан при проведении своего внешнеполитического курса подаёт пример соблюдения всех норм и принципов международного права».

Говоря о том является ли независимая внешняя политика гарантией суверенитета, эксперт сказал, что суверенитет можно рассматривать с формально-юридической и фактической точек зрения: «С формально-юридической точки зрения суверенитет - имманентный признак любого государства. С фактической точки зрения суверенитет - фактическая свобода действий государства на международной арене. При этом, когда мы говорим о такой свободе действий, необходимо иметь в виду, что любое государство, проводя свою внешнюю политику, должно учитывать внешнеполитические и экономические реалии. Я бы сказал так: реальная независимая внешняя политика государства является гарантией реального, фактического суверенитета».

Мережко также отметил, что осуществление эффективной и профессиональной внешней политики государства невозможно без национальных дипломатических механизмов: «Есть также международные дипломатические механизмы, например, международные организации. С их помощью государство стремится к реализации своих национальных интересов на международной арене».

В заключение эксперт добавил, что дипломатия должна быть эффективным и гибким инструментом реализации национальных интересов государства: "Дипломатия должна быть креативной и учитывать динамичные условия и тенденции развития современного мироустройства".

(Автор: Гусейн Сафаров)

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