Севиндж Фаталиева: Решение Совета ЕС является очередной дипломатической победой Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Окончательное решение Совета Европейского Союза от 11 мая о политике Восточного партнерства после 2020 года имеет большое значение. Этот документ отвечает нашим государственным и национальным интересам. Это очередная дипломатическая победа Азербайджана.

Об этом в четверг сказала Trend зампред парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Севиндж Фаталиева.

Фаталиева отметила, что этот документ, утвержденный Советом ЕС, устанавливает приоритеты политики ЕС по Восточному партнерству. ЕС продолжит свои отношения со странами-членами на основе принципов, изложенных в этом документе.

По ее словам, в пункте 2 этого решения отражаются политические и правовые основы Восточного партнерства, а также важнейшие принципы деятельности.

"Так, Совет ЕС еще раз подчеркивая стратегическое значение Восточного партнерства, которое является специфическим региональным «измерением» Европейской политики соседства, подтверждает свое совместное обязательство по созданию общего пространства демократии, процветания и стабильности. В то же время, Совет ЕС в числе совместных обязательств, которые определяют основы деятельности пространства Восточного партнерства, устанавливает общие обязательства ЕС по международному порядку и праву, включая территориальную целостность, независимость и суверенитет, как и указано в принципах Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии ОБСЕ, а также приверженность фундаментальным ценностям, в частности, уважению прав человека и основных свобод всех людей, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, демократии, верховенству закона, гендерному равенству, а также устойчивому развитию и рыночной экономике.

Конечно, этот фактор противоречит позиции оккупанта-Армении. Потому что Армения всегда с агрессией встречает проблему территориальной целостности и пытается продолжать свою политику оккупанта", - сказала депутат..

Фаталиева отметила, что Армения грубо нарушая международное право все еще держит под оккупацией часть азербайджанских земель. "Отражение вопроса территориальной целостности в решении Совета ЕС наносит серьезный удар по захватнической позиции Армении. Этот документ является очередным серьезным успехом азербайджанской дипломатии и очередным поражением Армении на дипломатическом фронте.

В целом, этот факт является наглядным примером успешной внешней политики, проводимой Президентом Азербайджана, а также показателем растущего авторитета нашей страны на международной арене.Таким образом, наступательная дипломатия Азербайджана в очередной раз нанесла серьезный удар по оккупанту-Армении", - резюмировала парламентарий.