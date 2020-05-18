Ибрагим Мамедов: В случае критической ситуации в Азербайджане, карантин может быть ужесточен

БАКУ /Trend/ - В случае возникновение критической ситуации в Азербайджане, карантин может быть ужесточен.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в понедельник Trend.

По его словам, сегодня ситуация находится под полным контролем.

"Текущий уровень подготовки и обеспечения медпринадлежностями позволяют держать ситуацию под контролем. У 20 процентов граждан, которые эвакуируются в страну из-за рубежа, выявляется коронавирус. Например, из 129 граждан, прибывших из Украины, у 29 тесты на наличие вируса дали положительный результат. Однако, ситуация на данный момент находится под контролем. В случае возникновение критической ситуации, карантин может быть ужесточен", - добавил Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)