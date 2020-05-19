В ходе учений азербайджанской армии проведена ночная передислокация войск (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В ходе оперативно-тактических учений выполнены задачи по выводу войск в районы боевого предназначения в ночное время суток, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ночное время суток и в условиях ограниченной видимости войска совершили марш-бросок по времени, маршруту и поставленным задачам.

Напомним, что согласно плану боевой подготовки на 2020 год, азербайджанская армия приступила к широкомасштабным оперативно-тактическим учениям.

В ходе проводимых учений будут отработаны навыки боевой готовности, планирование и всестороннее обеспечение операций, взаимодействие органов управления различных видов и родов войск, а также проверены огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок.

Учения, в которых участвуют до 10 000 личного состава военнослужащих, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения, продлятся до 22 мая.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)