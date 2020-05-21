Эмир Дубая Шейх Мохаммед бин Рашид аль Мактум поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ/Trend/ - Вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, Эмир Дубая Шейх Мохаммед бин Рашид аль Мактум отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
" Уважаемый господин Президент.
Передаю Вам и азербайджанскому народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья и постоянных успехов, дружественному народу Азербайджана – благосостояния и прогресса под Вашим мудрым руководством", - говорится в поздравительном письме.
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