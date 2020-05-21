Лейла Абдуллаева ответила на комментарий МИД Армении о так называемой "церемонии принесения клятвы"

БАКУ/Trend/ - Начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева отреагировала на комментарий МИД Армении в связи с так называемой "церемонией принесения клятвы", организованной агрессором на оккупированных территориях Азербайджана, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу.

По ее словам, шоу, организованное на оккупированных землях Азербайджана вокруг т.н. "церемонии принесения клятвы", МИД Армении называет "демократическим процессом", что показывает не только истинную сущность этого государства-окупанта, но и насколько оно далеко от понятия демократии.

"Оккупация международно признанной территории другого государства, проведение этнической чистки находящихся там людей, грубое нарушение права человека называют агрессией на современном международно-правовом языке, а не демократией", - сказала она.

Представитель МИД добавила, по поводу термина «народ», на который ссылается МИД Армении, что, во-первых, армяне в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана - это не народ, а армянская община, проживающая в этом регионе.

“Во-вторых, чтобы говорить о принципе самоопределения народов, МИД Армении должен сначала узнать, что означает этот принцип, прочитать Хельсинкский Заключительный акт, и только потом ссылаться на этот принцип.

Тот факт, что страна-оккупант в своих комментариях разглагольствует о мире, является высшей степенью лицемерия. Страна желающая мира не может проводить политику агрессии, миролюбивая страна не будет препятствовать переговорному процессу, и, наконец, сторонник мира не может быть серьезной угрозой для мира”, - добавила она.