Раскол в политической элите Армении углубляется - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Армянский премьер Пашинян всячески старается избавиться от потенциальных конкурентов, прибегая к различным методам, включая инициирование уголовных процессов, и всё глубже погружается в трясину межкланового противостояния.

Об этом сказал Trend российский эксперт по Кавказу, кандидат исторических наук Анар Садыхов.

Он отметил, что после "бархатной революции" в Армении весной 2018 года началось преследование прежнего руководства страны, речь идет о представителях так называемого "карабахского клана": "Однако отношения обострились уже и внутри пришедшей к власти команды. На одном из заседаний парламентской фракции "Мой шаг" Никол Пашинян сказал своим соратникам, что "устал от поступающих жалоб", и призвал всех "очнуться, работать сообща, а не собирать друг на друга компромат и передавать ему". Необходимо отметить, что действующий премьер-министр, принимая неоднозначные кадровые решения, в значительной степени сам виноват в сложившейся ситуации. Им было назначено на высокие должности приличное количество неопытных молодых людей, имеющих смутное представление как о самой профессиональной сфере, которой им пришлось заниматься, так и об управленческих обязанностях в принципе. Более того, внутри различных министерств и ведомств начались различные недовольства, так как в сформировавшемся коллективе, имеющем многолетний опыт работы, назначался неопытный руководитель с иной корпоративной культурой, что вызывало раздражение и отторжение. Однако и проверенные кадры порой проводят собственную линию, которая противоречит генеральной, что приводит к разногласиям и внезапным решениям об отставке".

По мнению эксперта, в этом контексте показательна чехарда с пресс-секретарями армянского премьера: «Так, за последние два года в данной должности сменились уже три человека. 1 июня 2018 года пресс-секретарём Пашиняна стал его однопартиец Армен Егоян, проработавший около полугода и ушедший в отставку в декабре 2018 года, став депутатом парламента от правящей партии. На его место 21 января 2019 года был назначен Владимир Карапетян, продержавшийся на этой должности почти год. Его деятельность имеет смысл рассмотреть поподробнее. Проработав многие годы в системе МИД Армении, Карапетян регулярно критиковал политику России на Южном Кавказе. Будучи пресс-секретарём премьера, он содействовал получению аккредитации журналистами грузинских медиа во время визита Владимира Путина в Ереван в октябре 2019 года в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета, в частности, представителями скандально известного телеканала "Рустави 2". В результате произошёл инцидент с провокационным вопросом со стороны журналистки из Грузии президенту России, что вызвало недовольство российской стороны и стало претензией к организаторам мероприятия, в том числе персонально к Владимиру Карапетяну. Следующим значимым его проколом была ситуация во время острого политического кризиса между Ираном и США в январе этого года после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Тогда на фейковой странице в Facebook опубликовали дезинформацию о том, что якобы премьер-министр Никол Пашинян поздравил США по поводу уничтожения высокопоставленного военачальника. Данное сообщение стало активно циркулировать в иранских медиа с подачи азербайджанских интернет-ресурсов. Пресс-служба премьер-министра не смогла предотвратить эту информационную кампанию, а также противостоять ей. В результате Никол Пашинян был вынужден лично реагировать на данную дезинформацию, назвав её "угрозой для национальной безопасности". Помимо этого, значимым камнем преткновения в личных отношениях между Пашиняном и Карапетяном являлся фактор первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Оба они в прошлом состояли в оппозиционном блоке экс-президента Тер-Петросяна "Армянский национальной конгресс". Спустя некоторое время, тогда ещё оппозиционер Никол Пашинян из-за разногласий покинул команду первого президента и основал собственную партию "Гражданский договор". Некоторое время они даже открыто враждовали, но острые разногласия были преодолены после "бархатной революции", когда многих сторонников Тер-Петросяна назначили на государственные должности, либо они стали депутатами в составе правящего блока "Мой шаг". Несмотря на это, Никол Пашинян старается демонстрировать независимость в принятии решений, действиях и дистанцируется от первого президента, чтобы не считаться его протеже. А Владимир Карапетян занимал более лояльную позицию к Левону Тер-Петросяну, предлагая, в частности, официально поздравить его с днём рождения. По данным армянских источников, это предложение стало последней каплей, переполнившей терпение премьер-министра Армении, отстранившего своего пресс-секретаря от занимаемой должности 9 января, аккурат в день 75-летия первого президента, так его и не поздравив. Повод немного странный, а метод иезуитский, но именно подобного рода противоречия стали фирменным стилем Никола Пашиняна».

Другой знаковой отставкой, по мнению политолога, является смещение с должности руководителя Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна 16 сентября 2019 года, который был на неё назначен 10 мая 2018 года после прихода к власти Никола Пашиняна: «Ранее он являлся заместителем начальника ереванского управления ведомства и проработал в СНБ несколько лет. Начав действовать активно, проводя громкие коррупционные разоблачения и осуществляя знаковые задержания, за полтора года Артур Ванецян заметно поднял авторитет своей структуры в глазах общественности и, как следствие, вырос его личный рейтинг, что стало раздражать премьер-министра, который увидел в нём потенциального конкурента. В череде громких разоблачений СНБ Армении оказалось и дело близкого соратника Никола Пашиняна - экс-руководителя Государственной контрольной службы Давида Санасаряна, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, нанеся, таким образом, репутационный урон самому премьеру и его команде. С другой стороны, Артур Ванецян стал непосредственным участником скандала, когда произошла утечка содержания его телефонных разговоров в сентябре 2018 года с начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном. Во время диалога директор СНБ, узнав о намерении арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, очень просил заменить меру пресечения на подписку о невыезде, чтобы не создавать проблем в отношениях с Москвой. "Брат, только не (надо арестовывать) Хачатурова! Он глава ОДКБ, - убеждал собеседника Артур Ванецян. - Это будет полный позор для нас". Глава СНБ также назвал дело Юрия Хачатурова "политической проблемой" и упомянул о некоем "решении с Россией". На что Сасун Хачатрян ответил: "Обсуди это с премьером, друг. Ты видишь, что я уже объявил об аресте". Артур Ванецян сказал на это: "Хорошо, позвоню ему прямо сейчас". В другом разговоре глава СНБ выразился еще конкретнее: "Брат, прошу, к делу Хачатурова отнесись очень внимательно. Хотя премьер говорит посадить, но русские выходят из себя", - сказал он. Очевидны противоречия с Николом Пашиняном. Кроме того, главу СНБ стали подозревать в сливе информации представителям прежнего режима. Артур Ванецян стал позволять себе озвучивать и политические заявления, которые не соответствовали его статусу в этой должности. В среде армянских экспертных кругов ходили устойчивые слухи, что он рассматривался в качестве кандидата на пост первого вице-премьера Армении после парламентских выборов в декабре 2018 года или сам очень хотел занять эту должность. В любом случае, заметные политические амбиции, а также подковёрное противостояние между либеральной частью истеблишмента, за которой стоят представители Фонда Сороса, имеющие большое влияние на премьер-министра, и "силовиками", вынудили Никола Пашиняна принять решение об увольнении как Артура Ванецяна, так и начальника полиции Валерия Осипяна. Артур Ванецян прокомментировал свою отставку, заявив, что не во всем был согласен с действиями руководства страны. "Государственное строительство имеет свою логику. Стихийность решений, отчаянность действий, отсутствие различий между первоочередным и второстепенным - не тот путь, который ведет к достижению цели", - сказал он. Несколько месяцев назад Ванецян сообщил о намерении создать политическую партию, целью которой будет противостояние Николу Пашиняну. Ещё 26 января 2020 года экс-директор СНБ призвал правящую партию "Мой шаг" выдвинуть новую кандидатуру на пост премьер-министра Армении. Нельзя исключать, что политической опорой для Ванецяна могут стать как представители прежней элиты, так и недовольные происходящим из действующей команды, а таких немало. В частности, он собирает вокруг себя покидающих силовые структуры сотрудников. Уволившиеся из полиции, прокуратуры, Следственного комитета, а также бывшие коллеги по СНБ фактически сформировали вокруг Ванецяна небольшой «правоохранительный орган». Более того, по данным армянской газеты «Грапарак», ссылающейся на собственные источники в силовых ведомствах, действующие сотрудники периодически контактируют с Ванецяном, выражая готовность также примкнуть к его рядам, когда он начнёт активную политическую деятельность. Пока учредительный съезд будущей партии не может быть созван из-за эпидемии, но, по данным издания, уже получено около 1700 заявлений с просьбой о членстве в пока ещё несформированной партии. По мнению армянского экспертного сообщества, Артур Ванецян является сегодня одним из основных оппонентов премьер-министра. В конце апреля появилась информация о требовании Никола Пашиняна к следственным органам под любым предлогом завести уголовное дело на него. Ванецян не станет ограничиваться созданием партии для прохождения в парламент. Его конечная цель - это должность премьер-министра, а учитывая уже имеющийся политический капитал, высокий рейтинг, лояльность со стороны части действующей власти, он является реальным оппонентом Никола Пашиняна. 21 мая Артур Ванецян заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в Армении, отметив острую необходимость в формировании нового, антикризисного правительства. В своём аккаунте в Twitter бывший глава СНБ написал, что нарастающие темпы распространения коронавируса, рост социально-экономической напряженности представляют собой серьезную угрозу для страны. "С целью избежать гуманитарной катастрофы необходимо новое, антикризисное правительство, которое сплотит все силы и выведет страну из этой ситуации", - сказал он".

Кроме того, как отмечает Садыхов, 5 мая текущего года покинул свой пост министр окружающей среды Армении Эрик Григорян, занимавший его почти год: "Он имел разногласия с премьер-министром Николом Пашиняном по вопросу горной промышленности. В частности, речь идёт о разработке Амулсарского рудника, второго по запасам золота в Армении, расположенного в 10 километрах от курорта Джермук и Кечутского водохранилища, связанного с озером Севан. Экс-министр поддерживал его эксплуатацию, но активисты выступают против, и после "бархатной революции" пути к руднику заблокированы протестующими. Комментируя его увольнение, Никол Пашинян заявил следующее: "Что касается вопроса, доволен ли я работой Григоряна, я много раз говорил, что, на мой взгляд, делая подобное заявление, я буду несправедлив к членам правительства, но если спросите, доволен ли я своей работой, скажу, что нет, своей работой я недоволен. Это не значит, что я считаю себя бездельником, что ничего не делаю, не принимаю мер; но я хочу, чтобы и сам я, и остальные делали больше, даже больше невозможного, потому что в 2018 году мы сделали невозможное", - сказал он. Ни слова по существу, практически сразу перейдя опять на тему о себе любимом. Помимо этого, подал в отставку очередной кадр "бархатной революции" - глава Высшего аттестационного комитета Смбат Гогян, проработал в этой должности два года. Также свои посты покинули глава Госкомитета кадастра Сархат Петросян и замминистра образования, науки, культуры и спорта Аревик Анапиосян. Кроме того, в последнее время всё чаще стала циркулировать информация о возможной отставке вице-премьера Тиграна Авиняна. Растущий авторитет вице-премьера беспокоит Пашиняна, особенно на фоне пандемии коронавируса, когда львиную долю ответственности несет комендатура во главе с Авиняном. Вслед за "утечками" последовало открытое обращение бывшего министра юстиции Армении Арпине Ованнисян к премьер-министру, в котором она, в частности, призывает его "не мешать коменданту работать". Косвенным подтверждением данной версии являются сообщения армянской прессы касательно возможного освобождения от занимаемой должности руководителя офиса вице-премьера Варага Сисеряна. Была распространена информация о том, что он до 2 июня будет находиться в отпуске, а потом уйдет в отставку. Очень близкий к Сисеряну источник подтвердил данное сообщение. Вполне вероятно, что впоследствии та же участь постигнет и самого Тиграна Авиняна. Параллельно активно распространяется информация о том, что член фракции "Мой шаг" и председатель постоянной комиссии парламента по внешним связям Рубен Рубинян в ближайшее время подаст в отставку, пишет газета «Паст», так как у него сложились напряженные отношения с руководством партии. Источники газеты утверждают, что наиболее вероятен другой сценарий. Скорее всего, он не откажется от мандата, а просто покинет фракцию. Согласно тем же источникам, в этом случае к нему присоединятся несколько других представителей фракции "Мой шаг", и, таким образом, будет сформирована неформальная группа независимых депутатов, которая фактически будет действовать под контролем вице-премьера Тиграна Авиняна. В итоге авиняновское крыло парламента может стать самостоятельной "фракцией" (закон не предусматривает образования парламентской группы), которую будет координировать Рубен Рубинян. Таким образом, если Тигран Авинян покинет свой пост, вне зависимости от причины, он сразу же может вступить в политическую борьбу, имея хорошую поддержку, и став ещё одним реальным оппонентом Никола Пашиняна".

Эксперт считает, что также обострились отношения главы правительства с бывшим послом Армении в Ватикане Микаэлом Минасяном, являющимся зятем экс-президента Сержа Саргсяна: "Минасян в последнее время активно наращивает свое присутствие в информационном пространстве, критикуя действующие власти Армении, особенно персонально премьер-министра. В частности, он обвиняет Никола Пашиняна и членов его семьи в контрабанде сигарет в Россию и незаконной торговле алмазами из Индии, приводя конкретные факты. На одной из пресс-конференций армянского премьера несколько раз попросили прокомментировать эти обвинения, однако он отвечать по существу не стал, сказав, что всеми этими вопросами должны заняться правоохранительные органы. Обычно Никол Пашинян в таких случаях сам говорит о коррумпированности членов семьи и родственников бывшего президента, перечисляя некоторые подробности, но на этот раз он воздержался от контраргументов. Более того, по словам Микаэла Минасяна, после "бархатной революции" он получил неоднозначное предложение от действующего руководства, которое озвучил Артур Ванецян, занимавший на тот момент пост главы СНБ. С ним они встретились в феврале 2019 года в Риме, через некоторое время после смещения Минасяна с должности посла в ноябре 2018-го. На этой встрече Ванецян заявил, что уполномочен сделать следующее предложение, далее прямая речь Минасяна: "Мне предложили вложить средства в один из благотворительных фондов, никогда не возвращаться в Армению и удалиться из политики. В обмен на это все уголовные дела против моего отца и друзей будут прекращены. Я отказался, потому что не могу хорошо относиться к лживым и безответственным людям, изменникам народа". В ходе очередного видеообращения Минасян заявил, что, с одной стороны, в течение двух лет Пашинян обманывает народ, убеждая его, что все проблемы Армении возникли из-за ущербной судебной системы и конкретно Конституционного суда, с другой - активно зарабатывает деньги за счет соглашений с олигархами и представителями незаконного бизнеса. "Я уверен, вы знаете: договориться пытались не только со мной, но и с другими. Есть люди, их намного больше тех, кто не согласился на сделку, превратившиеся из "ненавистных олигархов" в "конструктивных и крупных бизнесменов". Вы сами видели, как члены "режима, занимавшегося грабежом", трансформировались в "светлых революционеров", - отметил Минасян. Что касается его самого, то, по мнению зятя Саргсяна, Пашинян, понимая, что он "опозорился", приказал Генпрокуратуре и следователям "шить дело" против Минасяна. Сегодня Минасян является фигурантом нескольких уголовных дел. В частности, его обвиняют в незаконном обогащении, отмывании денег и предоставлении ложных сведений в декларации о доходах. Уголовное дело возбуждено и против его отца, бывшего руководителя государственного медцентра "Григор Лусаворич" Ары Минасяна. Суд принял решение об аресте Микаэла Минасяна, однако в настоящее время он находится за пределами Армении и объявлен в розыск".

По мнению Садыхова, нынешние власти Армении позиционируют себя как "поборники демократических принципов, прозрачности и честности", противопоставляя себя прежнему режиму, обвинённому во лжи и коррупции, тем не менее их методы ничем не отличаются от действий предшественников.

Эксперт добавил, что действия Минасяна рассчитаны на то, чтобы его обвинения постепенно расшатывали позиции Пашиняна, вызывая недоверие к действующему руководству страны: «Экс-посол претендует на занятие места лидера одной из оппозиционных сил, опирающейся на ресурсы прежнего режима. В свою очередь, реакция армянских властей показывает, что они рассматривают эту вероятность и видят потенциальную опасность, так как Минасян и его сторонники обладают серьезными финансовыми и информационными возможностями. Зять экс-президента посоветовал правящему блоку "Мой шаг" сместить Никола Пашиняна с должности главы правительства и выбрать из своих рядов нового премьер-министра. Минасян на своей странице в Facebook отметил, что действующее правительство во главе с Пашиняном не способно преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Экс-посол считает, что Никол Пашинян умеет только разрушать и уничтожать, поэтому избавление от такого премьер-министра, с его точки зрения, должно стать первым шагом на пути преодоления грядущей рецессии, и самый безболезненный способ сделать это – устранить Никола Пашиняна руками его же команды. "Как политическое большинство, вы сами должны из своих рядов выбрать нового премьера. Не говорите, кого: вы сами знаете, что у вас есть один-два довольно зрелых кандидата на этот пост. Этот выбор вы можете сделать в одиночку или вместе с парламентскими либо внепарламентскими силами. Это ваше дело", - заявил зять экс-президента Сержа Саргсяна. При этом сами депутаты блока "Мой шаг" уже начинают терять доверие к Пашиняну, особенно после недавнего инцидента в парламенте, связанного с дракой. Во фракции царит большая напряженность, а непредсказуемость премьер-министра начала раздражать и причинять беспокойство всем, пишет газета "Иратес". Разочарованных довольно много и они очень сомневаются, сможет ли Пашинян преодолеть эту ситуацию или накалённая обстановка приведёт к новой вспышке. "Более того, в кулуарах парламента шепчутся, что не исключается, что они могут как-то проснуться и увидеть – у них новый премьер-министр и этого премьера выбрали они. В этом причина того, что Никол пытается провести "растаможку" в правительстве, особенно в окружении Тиграна Авиняна. В парламенте уже обсуждается вариант Марукян–премьер-министр или Авинян–премьер-министр", - пишет газета".

Политолог подчеркнул, что параллельно недовольство действиями Никола Пашиняна выражают представители Фонда Сороса, считая, что он не выполняет достигнутые еще во время "бархатной революции" договоренности, ограничивая и тормозя их реализацию: "Соросовцы полагают, что глава правительства не хочет давать им свободу действий, опасаясь потери монополии на власть. Они также считают, что неграмотными и противоречивыми действиями премьер-министр Армении только усугубляет своё положение, а к их советам не прислушивается. Последние события в Армении показывают уязвимость действующей власти, чьи ряды регулярно редеют. Противоречия среди сторонников Никола Пашиняна только мешают слаженной работе в кризисный период, что приводит к турбулентности в деятельности руководства этой страны. Вместе с тем, представители прежнего режима намерены взять реванш, регулярно нанося информационные удары. Глава правительства всячески старается избавиться от потенциальных конкурентов, прибегая к различным методам, включая инициирование уголовных процессов, и всё глубже погружаясь в трясину межкланового противостояния. Данная ситуация расшатывает власть изнутри, вынуждая Пашиняна отвлекаться на очередные выпады, вместо того, чтобы полностью сконцентрироваться на борьбе с пандемией и преодолении социально-экономических проблем, ухудшающих жизнь населения страны".

(Автор: Гусейн Сафаров)

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