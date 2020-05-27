Дарья Гревцова: Россия поддерживает позицию Азербайджана в карабахском вопросе и стабильность в регионе

БАКУ/Trend/ - Россия поддерживает позицию Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и считает приоритетом мирное сосуществование соседей по региону.

Как передает Trend, об этом заявила заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова в рамках онлайн-конференции «Годовщина Азербайджанской государственности – достижения, проблемы, сотрудничество с РФ», проведенной в преддверии Дня Республики Азербайджана – 28 мая.

По ее словам, решение проблемы Нагорного Карабаха очень важно для Москвы, еще и потому что России совершенно не нужны конфликты на ее границах.

«Сравнительно недавно глава российского МИД Сергей Лавров выступил с предложением подписать договор о поэтапном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который отказалась подписывать армянская сторона, несмотря на то, что ранее были обсуждены все пункты этого документа. Неадекватное поведение армянской стороны видят и в России, и понимают, что проблема существует, она исходит от ее желания не разрешить конфликт, а сохранить статус-кво в данном вопросе», - сказала Дарья Гревцова.

Российский политолог отметила, что для продвижения этого вопроса необходимо еще больше усилить информационную работу не только в России, но и среди европейского сообщества.

«Несомненно в этом направлении правительство Азербайджана делает большие шаги. Руководство страны информирует международную общественность посредством крупных мероприятий, таких как Бакинский гуманитарный форум и другие глобальные форумы, используя возможности для доведения истинной сути многолетнего конфликта, основанной на фактах, о том, что Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских территорий», - продолжила российский аналитик.

Гревцова отметила, что пару лет назад, выступая на региональном форуме в Польше, на тему региональных конфликтов, она напомнила европейским участникам конференции о факте оккупации Арменией Нагорного Карабаха, а также семи прилегающих территорий Азербайджана.

Говоря о двусторонних отношениях между Россией и Азербайджаном, российский эксперт отметила, что эти связи динамично развиваются и имеют прочную основу для выстраивания в перспективе эффективного и взаимовыгодного сотрудничества во многих областях.

Отметим, что конференция, проведенная в режиме онлайн, стала продолжением цикла мероприятий по тематике региона Южного Кавказа, в частности, Азербайджана, организованных российским Институтом политических исследований.

Модератором онлайн-конференции выступил директор Института политических исследований Сергей Марков. Участие в конференции приняли депутаты Государственной Думы РФ и Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, а также политологи.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)