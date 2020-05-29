Признание армянского архитектора: Раньше армяне не жили в Ереване (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Российский видеоблогер Илья Варламов известен репортажами из разных городов. Очередной видеосюжет был снят им в Ереване.

Как сообщает в пятницу Trend, в этом видео один момент привлекает большое внимание. Армянский архитектор Агнесса, которая работает в городской администрации, можно сказать, впервые в Армении признает, что раньше в Иреване (Ереван) армяне не жили. Они приезжали сюда в целях торговли. Кроме того, она отмечает, что город был создан армянским архитектором уже в советское время, а историческая часть города была уничтожена.

Это была именно архитектура Иреванского ханства. В этом городе восточного стиля жили азербайджанцы. Кстати, проходит уже 102 года с того дня, когда в 1918 году Иреван уступили Армении в период приобретения независимости закавказскими республиками.

Представляем данный фрагмент видео. Желающие посмотреть видеосюжет полностью могут найти его на YouTube-канале Варламова: