Эльман Насиров: Решение Дональда Трампа в связи с привлечением к ответственности социальных сетей - правильный шаг

БАКУ /Trend/ - Решение Президента США Дональда Трампа в связи с привлечением к ответственности социальных сетей за дезинформацию – правильный шаг.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), политолог Эльман Насиров.

По его словам, эта позиция Трампа крайне правомерна, и показывает, что вопрос значимости правового регулирования деятельности социальных сетей сознают и в США.

«Дональд Трамп подписал указ в связи с удалением положения статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая ограждает операторов соцсетей от ответственности за контент, размещаемый их пользователями. То есть, Facebook, Twitter и другие социальные сети будут нести прямую ответственность за распространенную с этих платформ дезинформацию, и этот вопрос будет рассматриваться в судебном порядке.

То есть, теперь социальные сети не останутся вне ответственности. Если будет распространена дезинформация, то ответственность за это будут нести и эти компании. Вопрос заключается в том, что социальные сети превратились в платформу, с которых озвучиваются оскорбления, делаются призывы к террору, гражданскому неповиновению, гражданской войне, к незаконному захвату власти, насильственному свержению конституционных устоев, и за это никто не несет ответственность. А это неприемлемо.

Мы неоднократно становились очевидцами такого и в отношении Азербайджана. Растущий на международной арене авторитет Азербайджана, как сильного государства, осуществляющего независимую политику, сильно тревожит антиазербайджанские и проармянские круги, против страны организуются очерняющие кампании. Антинациональные элементы, используя именно такие противозаконные возможности, предоставленные социальными сетями, озвучивают против Азербайджана, государственности лживые, клеветнические, оскорбительные высказывания, призывают людей поддержать террор. Антиазербайджанские силы посредством социальных сетей, онлайн платформ неоднократно организовывали против Азербайджана предвзятые кампании, регулярные призывы к террору против страны звучат и сейчас.

По мнению Трампа, в частности Twitter открыто демонстрирует против США политическую предвзятость, выступает в роли «политического инструмента» в руках других стран и поддерживает их антиамериканскую политику, занимается организацией информационных провокаций против США. Решение Трампа показывает, что в связи с социальными сетями, которые превратились в центр дезинформации, серьезный источник опасности для государства, не только США, но и другие страны мира должны предпринять шаги в законодательном порядке», - подчеркнул Эльман Насиров.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп 29 мая подписал указ о регулировании в стране деятельности социальных сетей.

Президент США также не исключил возможность полного закрытия Twitter.

Отметим, что ранее Twitter отметил сообщение Трампа специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Таким образом сервис отреагировал на высказывания президента о том, что демократы, рассылая по почте жителям ряда штатов бюллетени для голосования на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)