Арзуман Адбулкеримов: Радикальная оппозиция разоблачает себя в своих же видеоконференциях

БАКУ/Trend/ - За последнее время мы становились очевидцами проведения нескольких жалких видеоконференций так называемого "Национального совета" и ПНФА.

Об этом в четверг сказал Trend заместитель председателя партии "Ана Ветен" Арзуман Абдулкеримов.

По его словам, во время транслируемых в прямом эфире видеоконференций используется столько похабных слов из уличного жаргона, что стыдно смотреть на это.

"И во время последних таких "мероприятий" мы становились очевидцами того, что оскорбляются, унижаются и члены оппозиции. В то же время один из регионов Азербайджана стал объектом насмешек этих людей. Джамиль Гасанли даже не воздержался от того, чтобы назвать руководителей политических партий, которые пошли на диалог с властью, "тряпками". Как известно, это слово весьма уничижительное. Считаю, что политические партии, которые пошли на диалог с правительством, и сами должны ответить Гасанли, так как последний озвучил серьезные оскорбления в их адрес", - сказал Абдулкеримов.

Он сообщил, что видеоконференция ПНФА также была насыщена оскорблениями и неприличными высказываниями.

"Такие случаи дают основания азербайджанскому народу не поддерживать эти радикальные группы. То есть, нет нужды в дополнительной пропаганде оппонентов против них. Они продолжают разоблачать себя изо дня в день. На самом деле предельно ясно, каким целям служат этим люди. Радикальная оппозиция разоблачает себя в своих же видеоконференциях. Граждане увидели, обладателями какого уровня культуры являются эти люди. Азербайджанский народ никогда не поддержит такие силы", - подытожил он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)