Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Гяндже нового учебного корпуса Азербайджанского государственного аграрного университета (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Гянджу приняли участие в открытии нового учебного корпуса Азербайджанского государственного аграрного университета.

Глава государства и Первая леди ознакомились с условиями, созданными в новом учебном корпусе.

Было сообщено, что это высшее учебное заведение, играющее важную роль в решении продовольственной проблемы в стране, развитии сельского хозяйства на научных основах, в последние годы полностью перестраивается. В новом учебном корпусе, построенном за счёт государственных капиталовложений, выделенных Распоряжением Президента Азербайджана от 22 января 2018 года, созданы все условия для подготовки кадров с современным мировоззрением, а также эффективного проведения научных исследований. В распоряжение профессорско-преподавательского состава и студентов переданы новейшие наглядные пособия, аудитории и лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Здесь создана вся необходимая инфраструктура. Созданы служебные и подсобные помещения. В новом учебном корпусе в две смены будут обучаться 3 тысячи студентов.

Было сообщено, что в новом учебном корпусе будут действовать кафедры агрономии, зоотехники, общественных наук и мультикультурализма, кабинеты интерактивного обучения. Открытие учебного корпуса знаменательно и тем, что здесь откроются новые рабочие места для 93 человек.