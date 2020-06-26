Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных cил

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных cил. Об этом, как передает Trend, говорится в публикации на странице в Twitter минобороны.

"Поздравляем по случаю 102-й годовщины образования Вооруженных сил Азербайджана. Мы будем продолжать быть рядом с нашими братьями по принципу "одна нация - два государства", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День Вооруженных сил.

Созданная в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) просуществовала всего 23 месяца, но она успела многое сделать за этот непродолжительный период, в том числе, создать собственные вооруженные силы.

Согласно указу Президента Азербайджана от 22 мая 1998 года 26 июня был объявлен Днем Вооруженных сил.