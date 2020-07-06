Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии модульного госпиталя для лечения больных коронавирусом в Баку (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - 6 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенного для лечения больных коронавирусом.

Как сообщает Trend, министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров отдал рапорт главе государства.

Госпиталь модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям состоит из 10 корпусов, здесь имеются все возможности для приема 800 больных. Условия, созданные в госпитале модульного типа, позволяют наряду с лечением, качественно и в короткий срок проводить лабораторные обследования. Открытие таких больниц модульного типа играет большую роль в обеспечении единого управления и медицинской координации для оказания необходимых медицинских услуг инфицированным коронавирусом.

Среди важных мер, принимаемых Азербайджанским государством в области борьбы с пандемией коронавируса с первых дней ее распространения, особое место занимает создание больниц модульного типа. На основании соответствующих поручений Президента Ильхама Алиева на территории страны началось строительство 10 больничных комплексов модульного типа, некоторые из которых уже открыты. В целом, больничные комплексы модульного типа создают для системы здравоохранения страны дополнительный резерв в 2000 коек.

После ознакомления с условиями, созданными в медицинском учреждении глава государства дал интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и Телевидению «Хазар».