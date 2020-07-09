Внесена поправка в Устав Госагентства автомобильных дорог - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении поправки в Указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана" № 1748 от 19 декабря 2017 года.

Согласно указу, из "Уставе Государственного агентства автомобильных дорог", утвержденному вышеуказанным указом, исключается подпункт 3.1.22.

Согласно этому подпункту, Госагентство осуществляло проектирование, строительство, управление, содержание автомобильных дорог, а также мостов, туннелей и других дорожных сооружений и без лицензии выполняло работы текущего, среднего и капитального ремонта и реконструкции, для осуществления которых требовалась лицензия.