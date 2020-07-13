Ситуация на азербайджано-армянской границе вновь обострилась

БАКУ /Trend/ - В вечерние часы ситуация на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении вновь обострилась.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций Азербайджанской Армии. В ответ

В ответ азербайджанская армия предпринимает адекватные меры".