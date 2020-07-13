Ситуация на азербайджано-армянской границе вновь обострилась
БАКУ /Trend/ - В вечерние часы ситуация на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении вновь обострилась.
Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций Азербайджанской Армии. В ответ
В ответ азербайджанская армия предпринимает адекватные меры".
Лента новостей
Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением в связи с провокацией, совершенной вооруженными силами Армении в Товузском направлении
Хикмет Гаджиев: Руководство Армении, устраивая провокации на линии фронта, пытается отвлечь внимание от социально-экономических проблем внутри страны
В Азербайджане выявлен 520 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 486, скончались 8 человек - Оперативный штаб
Нагиф Гамзаев: Захват наших соотечественников в заложники - свидетельство преступлений Армении против человечества
МИД Азербайджана: Ответственность за растущую напряженность в регионе лежит на захватнической Армении
Премьер-министр Азербайджана направил запрос в Конституционный суд относительно трех закрытых банков
В Азербайджане выявлен 531 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 514, скончались 6 человек - Оперативный штаб