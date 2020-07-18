В Тбилиси прошла акция в поддержку армии Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Перед посольством Азербайджана в Грузии проведена акция в поддержку азербайджанской армии.

Как сообщает в субботу Trend, в мероприятии, проведенном по инициативе Центра интеграции азербайджанцев Грузии, минутой молчания была почтена память солдат и офицеров, героически погибших в боях, защищая территориальную целостность Азербайджана.

Выступая руководитель Центра Айгюль Исаева сообщила, что азербайджанцы Грузии всегда с азербайджанским народом.

"Карабах - это Азербайджан, и Грузия поддерживает справедливое дело Азербайджана", - сказала она.

Далее выступил посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов и отметил, что провокация, совершения оккупационными силами Армении на границе с Азербайджаном, в центре внимания всего мира. Азербайджанцы всего мира высоко оценили достойный ответ нашей армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева военным провокациям Армении.

Гасанов отметил, что правительство Грузии всегда поддерживает Азербайджан, и эти две страны всегда были опорой друг для друга. По его словам, азербайджанцы Грузии отличаются высоким патриотизмом.

Другие выступающие сообщили, что Азербайджан воспринимается в мире как миролюбивая страна, она является сторонником мирного урегулирования конфликта, наряду с этим было подчеркнуто, что Азербайджан и сам способен освободить свои оккупированные территории.

В выступлениях было отмечено, что грузинские азербайджанцы готовы сражаться во имя Азербайджана.

Участники акции с государственными флагами Азербайджана и Грузии в руках скандировали такие лозунги, как "Карабах принадлежит Азербайджану!", "Шехиды не умирают, Родина неделима", "Армения, прочь руки от Карабаха!".

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Агдам Товузского района 14 июля был убит житель села Азизов Азиз Иззет оглы 1944 года рождения.

В боевых операциях 16 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской границы погиб еще один военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы армии Азербайджана - рядовой Исмаилов Назим Афган оглу.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)