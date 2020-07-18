В Тбилиси прошла акция в поддержку армии Азербайджана (ФОТО)

Политика 18 июля 2020 18:14 (UTC+04:00)
В Тбилиси прошла акция в поддержку армии Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Перед посольством Азербайджана в Грузии проведена акция в поддержку азербайджанской армии.

Как сообщает в субботу Trend, в мероприятии, проведенном по инициативе Центра интеграции азербайджанцев Грузии, минутой молчания была почтена память солдат и офицеров, героически погибших в боях, защищая территориальную целостность Азербайджана.

Выступая руководитель Центра Айгюль Исаева сообщила, что азербайджанцы Грузии всегда с азербайджанским народом.

"Карабах - это Азербайджан, и Грузия поддерживает справедливое дело Азербайджана", - сказала она.

Далее выступил посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов и отметил, что провокация, совершения оккупационными силами Армении на границе с Азербайджаном, в центре внимания всего мира. Азербайджанцы всего мира высоко оценили достойный ответ нашей армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева военным провокациям Армении.

Гасанов отметил, что правительство Грузии всегда поддерживает Азербайджан, и эти две страны всегда были опорой друг для друга. По его словам, азербайджанцы Грузии отличаются высоким патриотизмом.

Другие выступающие сообщили, что Азербайджан воспринимается в мире как миролюбивая страна, она является сторонником мирного урегулирования конфликта, наряду с этим было подчеркнуто, что Азербайджан и сам способен освободить свои оккупированные территории.

В выступлениях было отмечено, что грузинские азербайджанцы готовы сражаться во имя Азербайджана.

Участники акции с государственными флагами Азербайджана и Грузии в руках скандировали такие лозунги, как "Карабах принадлежит Азербайджану!", "Шехиды не умирают, Родина неделима", "Армения, прочь руки от Карабаха!".

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Агдам Товузского района 14 июля был убит житель села Азизов Азиз Иззет оглы 1944 года рождения.

В боевых операциях 16 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской границы погиб еще один военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы армии Азербайджана - рядовой Исмаилов Назим Афган оглу.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

В Тбилиси прошла акция в поддержку армии Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
В Тбилиси прошла акция в поддержку армии Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
В Тбилиси прошла акция в поддержку армии Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
В Тбилиси прошла акция в поддержку армии Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
В Тбилиси прошла акция в поддержку армии Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
В Тбилиси прошла акция в поддержку армии Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Тбилиси прошла акция в поддержку армии Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Тбилиси прошла акция в поддержку армии Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Тбилиси прошла акция в поддержку армии Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Тбилиси прошла акция в поддержку армии Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Грузинские пограничники получили новое оборудование для проверки документов
Грузинские пограничники получили новое оборудование для проверки документов
Эпидемиологи обнародовали новые данные по коронавирусу в Грузии
Эпидемиологи обнародовали новые данные по коронавирусу в Грузии
Сокращается трудовая миграция из Турции в Грузию
Сокращается трудовая миграция из Турции в Грузию
Loading Bars
Лента новостей
В Турции произошло землетрясение Турция 01:13
В Великобритании выделили шесть форм COVID-19 Европа 00:54
Страны G20 пообещали сделать все возможное для борьбы с пандемией и спасения рабочих мест В мире 00:18
В мире за сутки выявили более 259 тысяч случаев заражения коронавирусом В мире 18 июля 23:58
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 200 тысяч Турция 18 июля 23:38
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 18 июля 23:35
Грузинские пограничники получили новое оборудование для проверки документов Грузия 18 июля 23:14
На замминистра внутренней безопасности Сомали совершили покушение Другие страны 18 июля 23:01
Культурное сотрудничество стран-членов ОЭС развиваются с Ираном Иран 18 июля 22:50
Две бомбы взорвались в Дамаске возле мечети, один человек погиб Арабские страны 18 июля 22:24
В Турции началось строительство завода по производству первого отечественного автомобиля Турция 18 июля 22:04
Пожар в кафедральном соборе Нанта потушили Европа 18 июля 21:42
Международный центр Низами Гянджеви: Мы решительно осуждаем нападение на гражданские объекты Азербайджана вдоль границы с Арменией Политика 18 июля 21:08
Два солдата погибли при атаке неизвестных в Колумбии Другие страны 18 июля 21:00
Трамп распорядился приспустить флаги в память о конгрессмене Джоне Льюисе США 18 июля 20:42
Баку непреклонен: пора спасать ОБСЕ Политика 18 июля 20:19
В Киеве прошел многолюдный митинг в знак протеста против провокации армян и поддержки азербайджанской армии (ФОТО) Политика 18 июля 20:05
В Вене прошла акция в знак протеста военным провокациям Армении (ВИДЕО) Политика 18 июля 20:03
В Азербайджане определились победители международного виртуального конкурса ART OLIMPIA (ФОТО) Культура 18 июля 19:49
Германия выделит бедным странам кредитов на €3 млрд в рамках программы МВФ Европа 18 июля 19:45
Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане увеличилось на 172 человек Узбекистан 18 июля 19:24
В Баку продезинфицированы 546 улиц (ФОТО) Общество 18 июля 19:00
Генсек ООН инициировал "Новый глобальный договор" для более справедливого мироустройства В мире 18 июля 18:43
Три человека погибли при обрушении здания в Пакистане Другие страны 18 июля 18:34
В Будапеште прошел массовый митинг против армянской агрессии (ФОТО) Политика 18 июля 18:31
В Азербайджане за сутки зафиксировано рекордное число выздоровевших от коронавируса Общество 18 июля 18:25
В Тбилиси прошла акция в поддержку армии Азербайджана (ФОТО) Политика 18 июля 18:14
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Политика 18 июля 17:45
Азербайджанцы Латвии провели акцию протеста против военных провокаций Армении (ФОТО) Политика 18 июля 17:42
Решением Кабмина Азербайджана переименован Центр профобучения в Сумгайыте Общество 18 июля 17:16
Глава Тринидада и Тобаго поздравила Президента Ильхама Алиева Политика 18 июля 17:13
Перед посольством Армении в Берлине прошла масштабная акция протеста (ФОТО) Политика 18 июля 17:12
Центробанк Азербайджана проведет аукцион на торговой площадке Bloomberg Финансы 18 июля 16:49
Председатель Клуба друзей Азербайджана в Европарламенте призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры Политика 18 июля 16:41
Депутаты Милли Меджлиса посетили могилы генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева (ФОТО) Политика 18 июля 16:35
Госслужба обратилась к пребывающим и проживающим в Азербайджане иностранцам Общество 18 июля 16:23
Азербайджанцы в Беларуси поддержали армию Азербайджана (ФОТО) Политика 18 июля 16:22
Армения совершила против Азербайджана все военные преступления, какие только есть - адвокат Политика 18 июля 16:14
Президент Ильхам Алиев поздравил польского коллегу Политика 18 июля 16:07
Состоялся телефонный разговор между главами минобороны Азербайджана и России Политика 18 июля 15:59
Межбанк Азербайджана значительно сократил чистую прибыль Финансы 18 июля 15:42
Российское издание: Опасные игры Пашиняна в незаконной международной торговле оружием Политика 18 июля 15:42
Армянская агрессия, представители "пятой колонны", коронавирус: что опаснее для Азербайджана? Политика 18 июля 15:38
Госслужба Азербайджана: Более 23500 граждан зарегистрированы для прохождения службы в армии на добровольной основе Политика 18 июля 15:27
КННКИ в Туркменистане закупит услуги по охране объектов Тендеры 18 июля 14:56
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на сервисные услуги в Туркменистане Тендеры 18 июля 14:48
Полад Бюльбюль оглы: Армения пытается вовлечь Россию в конфликт с Азербайджаном Политика 18 июля 14:15
Минсвязи Азербайджана о необходимых мерах кибербезопасности ИКТ 18 июля 14:11
Основной целью продления ужесточенного режима карантина в Азербайджане является предотвращение распространения коронавируса Общество 18 июля 14:05
Сила привычки: "пятая колонна" пытается расшатать устои государственности Политика 18 июля 13:46
Производитель алюминиевых профилей в Азербайджане незначительно увеличил производство в текущем году Бизнес 18 июля 13:44
Бахрам Багирзаде – активен, поговорил по телефону с семьей Социум 18 июля 13:26
Завтра в Баку ожидается до 37 градусов жары Общество 18 июля 13:25
В Туркменистане стимулируют развитие частного сектора Бизнес 18 июля 13:20
Минобороны Азербайджана: ВС Армении намеренно скрывают свои огневые точки вблизи гражданских объектов Политика 18 июля 13:15
Азербайджанская компания незначительно увеличила объем производства стройматериалов Бизнес 18 июля 13:13
Туркменистан и ООН рассмотрели совместный план на второе полугодие текущего года Туркменистан 18 июля 13:12
На потребительском рынке Баку появятся новые виды халяльной колбасной продукции Бизнес 18 июля 13:12
Около 30-35 млн человек в Иране находятся под угрозой заражения коронавирусом Политика 18 июля 13:11
Более 1900 единиц сельхозтехники задействовано в заготовке сена в ЗКО Казахстан 18 июля 13:08
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 18 июля 13:05
Эпидемиологи обнародовали новые данные по коронавирусу в Грузии Грузия 18 июля 13:04
Ереван скрывает реальные военные потери, опасаясь народного гнева - Военный эксперт Политика 18 июля 13:04
В Туркменистане обозначены задачи для совершенствования ТЭК Энергетика 18 июля 13:00
Золото в Азербайджане в течение недели подешевело (ОБЗОР) Финансы 18 июля 12:58
"Самый древний" армянский нос и "след" в истории человечества – от Деда Мороза до Британии и Краснодара Интересное 18 июля 12:46
Межбанк Азербайджана сократил объем совокупных активов Финансы 18 июля 12:37
Азербайджанская нефть дешевеет Энергетика 18 июля 12:29
Семьям военнослужащих, погибших в Товузе, будет предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана Политика 18 июля 12:29
Названы нерабочие дни в центрах "Служба ASAN" и "ASAN Коммунал" в Азербайджане Общество 18 июля 12:15
Существенно вырос объем инвестиций в нефтегазовый сектор Азербайджана Энергетика 18 июля 12:11
Арзу Нагиев: Азербайджанская армия полностью контролирует ситуацию на границе с Арменией (ВИДЕО) Политика 18 июля 12:08
В Баку проводится усиленная дезинфекция улиц Общество 18 июля 11:55
В Азербайджане зафиксирован рост производства пропилена более чем на 25% Энергетика 18 июля 11:50
В России за сутки выявили 6 234 заразившихся коронавирусом Россия 18 июля 11:48
Иран увеличил экспорт товаров в ОАЭ Бизнес 18 июля 11:41
TƏBİB: В домашних условиях нельзя использовать первое попавшееся лекарство Общество 18 июля 11:23
Пашинян внезапно выздоровел и помчался в Минск - Причины Политика 18 июля 11:04
Компания из Саудовской Аравии может принять участие в строительстве газопровода ТАПИ Энергетика 18 июля 10:50
Посол Франции надеется на восстановление режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе Политика 18 июля 10:35
Адиль Алиев: Мир должен дать справедливую оценку военным провокациям Армении Политика 18 июля 10:30
Нацбанк РК сохранил пределы отклонения курса покупки-продажи валют до 2021 года Казахстан 18 июля 10:27
Будем бдительны: внешний и внутренний враги перешли в атаку - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 18 июля 10:23
Подразделения ВС Армении в течение суток 53 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 18 июля 10:18
Сокращается трудовая миграция из Турции в Грузию Турция 18 июля 10:13
В Грузии думают, что лекарство от коронавируса существует Грузия 18 июля 09:57
Госкомстат Азербайджана о производстве продуктов питания в стране Бизнес 18 июля 09:56
Microsoft планирует предложить в Азербайджане программу безопасности GSP ИКТ 18 июля 09:49
AZAL осуществил чартерный рейс из Будапешта в Баку (ФОТО) Экономика 18 июля 09:49
В Азербайджане полугодовой объем грузовых авиаперевозок превысил $600 млн Транспорт 18 июля 09:41
Сумгайытский завод по производству сэндвич-панелей о ближайших планах в текущем году Бизнес 18 июля 09:34
Граждане пишут Президенту: Наш народ всегда рядом с Вами, вместе мы сильнее! Политика 18 июля 09:26
Новый склад будет построен в иранском порту Астара Экономика 18 июля 09:25
В Баку завершается строительство нового жилого массива Строительство 18 июля 09:24
В Азербайджане зафиксирован рост ж/д грузоперевозок - ADY Container Транспорт 18 июля 09:24
Хакеры из США и Великобритании причастны к взлому аккаунтов в Twitter Европа 18 июля 09:20
“The Jerusalem Post”: Азербайджан верен принципам международного права Политика 18 июля 09:15
TRACECA создает онлайн платформу для всех участников процесса перевозки грузов Транспорт 18 июля 09:09
Умер американский конгрессмен и борец за права темнокожих Джон Льюис США 18 июля 08:53
Байден заявил, что разведка США проводит для него брифинги США 18 июля 08:44
Все новости