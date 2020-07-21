МИД Азербайджана: В Конгрессе США приняты крайне важные поправки

БАКУ /Trend/ - В Палате представителей Конгресса США приняты крайне важные поправки.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она сообщила, что авторами поправки являются члены Конгресса Стив Шарлот и Стив Коэн.

"Речь идет о представлении Конгрессу, после согласования с Госсекретарем США и министром обороны, отчета о гражданах, которые были перемещены с оккупированных территорий Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы, а также убиты на этих территориях", - отметила Лейла Абдуллаева.

Пресс-секретарь МИД акцентировала внимание на ключевых составляющих поправок и отметила, что в них подтверждается факт незаконной оккупации территории Азербайджана, а также других упомянутых стран.

"Речь идет о конкретной поправке, принятой Палатой представителей Конгресса, которая предусматривает сбор информации о перемещенных и убитых на оккупированных территориях гражданах, и дальнейшую передачу ее в Конгресс, совместно с министерством обороны. На данном этапе эта поправка имеет для нас большое значение, поскольку в ней подтверждается факт оккупации территорий Азербайджана", - добавила Лейла Абдуллаева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)