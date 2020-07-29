Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Центра творчества, выставки и продажи «Дом DOST» в Исмаиллы (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в Исмаиллы в церемонии закладки Центра творчества, выставки и продажи «Дом DOST» министерства труда и социальной защиты населения.
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал главу государства о Центре.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Центра.
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