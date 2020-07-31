Президент Ильхам Алиев: Ни один социальный проект не сокращается и не будет сокращен

БАКУ/Trend/ - Ни один социальный проект не сокращается и не будет сокращен.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с врачами после ознакомления с больницей модульного типа, предназначенной для лечения больных с коронавирусом в Шеки.

«Сегодня наши итоги за шесть месяцев, так же, как и во всех других странах, не очень позитивные. Экономика терпит спад. Правда, он не очень большой – 2,7 процента, но у нас были очень большие планы на этот год. Несмотря на это, ни один социальный проект не сокращается и не будет сокращен. Напротив, столько средств израсходовано и будет расходоваться на борьбу с заболеванием, а также улучшение материального положения людей, страдающих от болезни. Сотни тысяч людей охвачены материальной поддержкой государства. Нам приходится увеличивать расходы, и необходимо пересмотреть бюджетные расходы, так как привлечение дополнительных средств на эти цели будет неизбежным. Эти средства, конечно, не были предусмотрены в бюджете. Поэтому в бюджет, наверное, будет внесено изменение, и считаю, что это - правильный шаг, так как в настоящее время первостепенным вопросом для нас являются здоровье людей, их жизнь», - сказал глава государства.